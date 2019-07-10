Вниманию жителей Борисовского района и города Борисова!

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Всем заинтересованным лицам в течение одного месяца с момента опубликования сведений о пустующих домах необходимо письменно уведомить Борисовский районный исполнительный комитет о намерении использовать жилой дом для проживания по установленной законодательством форме. В случае непоступления уведомления в течение месяца со дня опубликования сведений дома будут включены решением Борисовского районного исполнительного комитета в реестр пустующих домов, и в дальнейшем документы будут поданы в суд для признания домов бесхозяйными и передачи в собственность Борисовского

района.

Минская область, г. Борисов, ул. Красноармейская, д. 48, собственник — Шульц Константин Иванович, умерший 29.05.1989 г.;

Минская область, г. Борисов, ул. Лопатина, д. 116а, собственник — Ярош Анна Самуиловна, умершая 29.11.2007 г.;

Минская область, г. Борисов, ул. Береговая, д. 18, собственник — Карницкий М.И.;

Минская область, г. Борисов, ул. Чехова, д. 6, собственники — Семенова С.Ф., Семенов П.В., Семенова Х.В.

Просим граждан, которым что-либо известно о собственниках (наследниках) данных домовладений, сообщить имеющуюся информацию в Борисовский районный исполнительный комитет по адресу: г. Борисов, пр. Революции, 45, или по телефону 76-15-90.