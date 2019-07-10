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Минская региональная таможня за 6 месяцев 2019 года пресекла ввоз в страну более 4,4 кг запрещенных веществ

11.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Уголовные дела возбуждались за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, а также за контрабанду товаров.

В январе-июне текущего года сотрудниками таможни пресечен 31 факт незаконного перемещения через границу наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства и психотропные вещества. Из незаконного оборота изъято более 4,4 кг запрещенных веществ, среди которых, героин, кокаин, марихуана, трава эфедры, метадон, кодеин и др. Эта цифра в 7 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Также предотвращено 18 попыток незаконного ввоза в страну некурительного табака насвай, общим весом более 13 кг.

Кроме того, таможенниками выявлено более 5 тыс. административных правонарушений, это на 42 % больше в сравнении с первым полугодием 2018 года.

Минская региональная таможня, инспектор отдела идеологической работы Татьяна Линник

 
 
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За 6 месяцев 2019 года Минской региональной таможней возбуждено 27 уголовных дел, что на 80 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
 
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