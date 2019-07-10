Гельминты в печени минтая

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Однако даже одна баночка таких консервов способна испортить настроение и отбить желание впредь покупать этот продукт если в ней покупатель обнаружил гельминты. Инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску (отдел г. Борисов) при проведении контрольно-надзорных мероприятий в торговой сети г. Борисова были отобраны образцы продукции на испытания, по результатам испытаний установлено, что консервы из печени рыб стерилизованные «Печень минтая» натуральная, масса нетто 250г, изготовитель Россия ООО «Русский рыбный мир» не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» по наличию посторонних примесей - нежизнеспособных личинок гельминтов. По результатам проверки импортёру продукции выдано предписание об изъятии консервов из обращения, прекращено действие документа об оценке соответствия продукции требованиям технических регламентов, а также вышеназванная продукция запрещёна к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь.

Справочно: при производстве консервов избавиться от гельминтов можно механическим способом - например, снять с печени плёнку, убрав вместе с ней большую часть паразитов, а также удалив видимые гельминты вручную. Такая технология довольно затратная для промышленного производства консервов, поэтому многие изготовители ее не соблюдают.

Совет покупателям - выбирайте продукцию добросовестных изготовителей.