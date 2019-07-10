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Военная служба образованию не помеха

11.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Военная служба образованию не помеха

В нынешнем году в нашей стране в магистратуру на бюджетную форму планируется принять три тысячи, в аспирантуру — немногим более одной тысячи человек. И поправки, касающиеся отсрочки от призыва, которые предусмотрены Законом «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», не окажут значительного влияния на поступление в магистратуру и аспирантуру тех, кто мотивирован к научно-педагогической деятельности, подчеркнули БЕЛТА в Министерстве образования Республики Беларусь.
Поправки не затрагивают конституционное право граждан на образование, отметили в Минобразования. Более того, в связи с вступлением в силу названного выше закона, гражданам, которые уволены со срочной военной службы (службы в резерве) и имеют рекомендации воинских частей, предусматривается расширить льготы при поступлении в учреждения высшего образования. Согласно статье 49 Кодекса об образовании, обучающимся, призванным на срочную военную службу и направленным для ее прохождения в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования страны, предоставляется отпуск на весь ее период. По завершении отпуска или его части, а также в течение одного года с даты увольнения со срочной военной службы в запас или отставку можно продолжить обучение в том же учреждении образования (организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования) на прежних условиях.
Юноши, которые учатся на дневной форме в учреждениях высшего и среднего специального образования или высшего образования I ступени, имеют возможность освоить программы подготовки офицеров запаса и младших командиров в интересах Министерства обороны. Такое обучение молодых людей осуществляется на семи военных факультетах и пяти военных кафедрах гражданских вузов по нескольким десяткам военно-учетных специальностей в пределах сроков получения высшего и среднего специального образования.
Помимо этого, Министерство образования разрабатывает новые нормы о сетевой форме подготовки специалистов. Это позволит учиться на военном факультете (военной кафедре) не только студентам учреждения образования, где факультет или кафедра действуют, но и иных учреждений образования в рамках единого профильного органа, например, Министерства здравоохранения и других.
Для выпускников, которые получили профессионально-техническое, среднее специальное, высшее (I ступени) образование и хотят продолжить учебу без перерыва, получив соответственно среднее специальное, высшее I и II ступени послевузовское образование, предусмотрена служба в резерве. Данная возможность, заложенная в Законе «О воинской обязанности и воинской службе», позволяет не прерывать обучение и завершить его в установленный срок.
Выпускники, которым место работы предоставлено путем распределения, направленные на работу в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, призванные на военную службу по призыву в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования страны и по истечении установленного срока уволенные с нее, освобождаются от возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на их подготовку. Это предусмотрено статьей 88 Кодекса об образовании.
Сейчас те молодые люди, которые уволены в запас в год приема после прохождения военной службы и имеют рекомендацию воинских частей, могут быть зачислены вне конкурса при поступлении на отдельные специальности в учреждения высшего образования, готовящие кадры для различных силовых структур. Это возможно при наличии в документе об образовании высоких отметок.
Оксана КУРБЕКО 

 
 
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В нынешнем году в нашей стране в магистратуру на бюджетную форму планируется принять три тысячи, в аспирантуру — немногим более одной тысячи человек....
 
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