За первую и вторую смены в детских лагерях оздоровились около 300 тысяч школьников

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В течение первой и второй смен в детских лагерях оздоровились порядка 80% школьников от запланированного на лето количества. Об этом директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский сообщил журналистам в Национальном пресс-центре в среду, передает корреспондент sb.by.





— В этом году летом планировалось оздоровить около 390 тысяч детей, — проинформировал Геннадий Болбатовский. — В эти дни в детских лагерях заканчивается либо уже закончилась вторая смена. По итогам второй смены в лагерях различных типов пройдут оздоровление около 300 тысяч детей, или 80% от планового количества.

Он напомнил, что в первую и вторую смену была организована работа более 5000 лагерей:

— Все стационарные лагеря в 2019 году были открыты по плану. База стационарных лагерей в этом сезоне получила свое развитие: из различных источников в течение текущего года на укрепление материально-технической базы будет использовано не менее 12 миллионов рублей, в том числе средства республиканского субботника.

Что касается стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, то, по словам директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, она де-факто не отличалась от прогнозируемой.

— По фактически сложившейся стоимости за 1—2 смены, как и прогнозировали, средняя стоимость путевки в стационарный лагерь с круглосуточным пребыванием составила около 450 рублей, в дневной лагерь — 120 рублей, — уточнил Геннадий Болбатовский. — Напомню, что родительская плата составляет около 10% от полной стоимости.

Безусловным приоритетом летней оздоровительной кампании остается безопасное пребывание детей в местах отдыха. С этой целью республиканским центром совместно с министерствами образования и здравоохранения проводятся постоянные мониторинги деятельности лагерей. Летняя оздоровительная кампания идет в штатном режиме. По итогам первой и второй смен каких-то нештатных или чрезвычайных ситуаций, а также несчастных случаев не отмечается.