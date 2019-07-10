«От счастья так кричали, что разбудили папу». Абитуриентки с 397 и 398 баллами - о ЦТ

Источник материала: Tut.by

Валентину Хмелевскую из Дзержинска и Елизавету Веремьеву из Могилева можно назвать одними из рекордсменок этой вступительной кампании. У Вали — 398 баллов, у Лизы — 397. Они рассказали TUT.BY, сколько времени нужно уделять учебе ради таких высоких баллов.



Валя и Лиза (слева направо). Фото: личный архив героев

«Боялась смотреть СМС с результатом теста по белорусскому и попросила папу»

У Вали — 100 баллов на ЦТ по белорусскому, 98 — по обществоведению и 100 баллов, — аттестат, а еще диплом областной олимпиады по английскому. Он тоже приравнивается к заветной «сотке».



Валя заметила, что в разные годы темы и задания на тестах повторяются. Будущим абитуриентам она советует решать побольше тестов, а потом с учебником разбирать ошибки. По такой схеме абитуриентка готовилась к обществоведению. Фото: личный архив Валентины Хмелевской

Поступать медалистка гимназии № 1 Дзержинска собирается в БГУ на факультет международных отношений. Подавать документы повезет в первый же день. На вопрос почему, отвечает просто: «Чтобы подать — и забыть».

На протяжении интервью в ее ответах проскакивают два слова: «зубрить» и «мотивация». Они, а еще поддержка мамы и папы — основа ее успеха. Успех пока измеряется одним словом — «поступить».

— В детстве я хотела быть врачом, а потом в расписании уроков появился английский — и мои планы поменялись, — с улыбкой вспоминает Валя. — Мне очень нравится иностранный, но идти в лингвистический и еще пять лет мусолить язык — это перебор. Поэтому я выбрала специальность «Международное право». Это и новые знания, и английский забрасывать не придется.

Такое решение выпускница приняла еще в восьмом классе, когда ей под руки попался сборник для абитуриентов. Она его полистала, посмотрела, какие бывают профессии — и выбрала ФМО. Заоблачный проходной балл ни тогда, ни позже не пугал. Наоборот, это вызов. Справиться с ним — мотивация. Родители, конечно, хотели ситуацию смягчить и предложили чуть что помочь учиться на платном, но у дочки был другой план.

— В 11 классе поставила себе цель: написать ЦТ по английскому на 100 баллов, и первые полгода провела за иностранным, — рассказывает Валя, с чего все начиналось. — Сразу засела за грамматику, а когда выиграла районную олимпиаду и готовилась к области, еще по два−три часа в день занималась аудированием.

Цель была достигнута быстрее, чем началось ЦТ. Диплом I степени, а с ним и «сотка» по английскому появились в копилке абитуриентки еще зимой. После этого на иностранный решила «немного забить» и взялась за белорусский и обществоведение.

Причем, серьезно взялась.



Скриншоты в редакцию прислала Валентина Хмелевская

В тот же день, когда вернулась с областной олимпиады, посмотрела, сколько у нее сборников по языку и обществу, посчитала тесты в них и разделила на количество дней до ЦТ. Вышло, что в неделю нужно решать по пять вариантов по каждому предмету.

— Первую половину 11 класса раз в неделю я ходила к репетитору по белорусскому, — возвращается к тем событиям Валя. — К Новому году мы все прошли, и учительница сказала: «Дальше нужно набить руку на тестах, а с этим ты справишься сама». Сама же я зубрила и обществоведение.

— Зубрить, говорят, плохая привычка.

— Согласна, но есть предметы, например, обществоведение, где много определений, таблиц и фамилий, и их нужно заучивать, — объясняет свое решение гимназистка. — Иначе никак.

— Кто-то «забивает» на ту информацию, которая в жизни ему, по сути, не понадобится.

— Моя цель была — высокий балл. Я его получила, будем считать, что эти знания мне понадобилось.

С начальной школы Валя училась на «девятки» и «десятки», поэтому на приличный балл на ЦТ тоже рассчитывала. Но, что он будет настолько высоким, оказалось сюрпризом.

— Посмотреть СМС с результатом теста по белорусскому боялась и попросила папу, — улыбается Валя. — Он, когда увидел 100, закричал. Обнял меня и маму. И мы с мамой от счастья заплакали: не зря ведь весь год старалась.

Максимума по обществу абитуриентка не ждала. Еще на тесте поняла: одну из тем недозубрила.

— В моем варианте был вопрос про нравственный поступок, — рассказывает собеседница. — Я помнила, на какой странице видела, где про него писали, но что писали, вспомнить не смогла. Результат 98 баллов восприняла спокойно. Все-таки у меня уже было 300, и я понимала: для поступления хватит.

— В течение года у тебя хоть на что-то кроме учебы время оставалось?

— Конечно! Даже на свидания, но только по выходным, — шутит абитуриентка. — А вообще я человек такой, если поставила цель, то иду к ней. На самом деле год интенсивной подготовки того стоил. Потому что чувство, когда подаешь документы, и тебе не нужно бояться, что не пройдешь, — очень крутое.

«У нас в лицее ни у кого нет всех „десяток“ в аттестате. Максимум 9,9»

Лиза Веремьева — выпускница могилевского областного лицея № 3. У абитуриентки 100 баллов на ЦТ по биологии и столько же по химии. Еще одну «сотку» ей принес диплом областной олимпиады по белорусскому. 9,7, а значит 97 баллов, — у девушки аттестат.



После ЦТ Лиза с мамой и сестрой поехали на море. Когда РИКЗ опубликовал результаты по биологии, абитуриентка была еще на отдыхе. Решила: пока не вернусь домой, смотреть ничего не буду. Не хотелось чуть что портить каникулы. На вопрос, как ты выдержала, отвечает просто: «Старалась про это не думать, а вот мама нервничала». Фото: личный архив Елизаветы Веремьевой

— Выходит, подвел аттестат?

— У нас в лицее ни у кого нет всех «десяток» в аттестате. Максимум 9,9, — говорит Лиза. — А вообще, мама сказала, если что-то одно не получилось, то получится другое. Так и вышло с ЦТ по химии и биологии.

В принципе, еще весной Лиза могла на пару месяцев забыть про всю вступительную кампанию и летом без всяких испытаний принести документы в университет. У нее диплом III степени на республиканской олимпиаде по белорусскому. А это поступление без экзаменов в любой вуз, где язык — основной предмет.

— Съездить на республиканскую олимпиаду было интересно, но я хочу работать фармацевтом, а не учителем, поэтому пришлось готовиться к ЦТ, — шутит Лиза.

С весны, когда с языком разобралась, стала посещать всевозможные факультативы по химии и биологии. Получалось девять−десять часов в неделю.

— За полтора месяца до ЦТ ходила еще и к репетитору по химии, — возвращается к тем событиям Лиза. — Биология — предмет, который можно выучить самому. А с химическими задачками мне понадобилась помощь. К тому же на последнем РТ я набрала где-то 80 баллов, а будущая профессия требовала 90+.

— Так ты отлично справилась с задачей.

— Последнее РТ по химии проходило как раз перед олимпиадой. Мыслями я была уже в белорусском, поэтому те 80 баллов не показатель, — объясняет Лиза. — Хотя «соткам» я очень радовалась. Когда узнала результат по биологии, мы с мамой так кричали от счастья, что папу после ночной смены разбудили.



Скриншот в редакцию прислала Елизавета Веремьева

С химией было еще веселей. Лиза шла по городу, ей позвонила мама, сказала: «Говорят, химия известна». Дочка зашла на сайт РИКЗ — и снова закричала от радости. Набрала маму, которая тоже была в пути.

— Она, как и я, стала прыгать от радости, — смеется Лиза. — В общем, если в первый раз мы напугали только папу, то во второй — всех прохожих.

Документы абитуриентка повезет в Белорусский государственный медицинский университет. И хотя в прошлом году проходной на ее специальности был 365 баллов, оснований для переживаний у Лизы нет.

— Сейчас я отсыпаюсь и отдыхаю, — рассказывает она о своих планах. — Думаю, я заслужила.