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Из-за ремонта моста в расписание электрички между Минском и Молодечно вносят существенные изменения
11.07.2019 15:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за ремонта железнодорожного моста на станции «Уша» (рядом с Молодечно) на пять дней будут внесены существенные изменения в график движения электричек в сообщении с Минском. Об этом
Ремонт моста будет проходить с 22 июля до 14.00 26 июля, поэтому в это время электрички из Минска едут только до пригородной станции «Уша».
Дальше пассажиров между этой станцией и вокзалом в Молодечно будут возить на автобусах, без заезда на станции «Мясота», «Татарщизна», «Криница», «Селивоновка» и «Фестивальный». Посадка в автобус — по билету на электричку. Вот как выглядит расписание поездов на это время:
Также актуальное расписание поездов можно узнавать на станциях, в контакт-центре БЖД по телефону 105 или на сайте rw.by.
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Корректировки будут действовать пять дней.
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