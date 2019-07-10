Из-за ремонта моста в расписание электрички между Минском и Молодечно вносят существенные изменения

Источник материала: Tut.by

Из-за ремонта железнодорожного моста на станции «Уша» (рядом с Молодечно) на пять дней будут внесены существенные изменения в график движения электричек в сообщении с Минском. Об этом предупреждает Белорусская железная дорога.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ремонт моста будет проходить с 22 июля до 14.00 26 июля, поэтому в это время электрички из Минска едут только до пригородной станции «Уша».

Дальше пассажиров между этой станцией и вокзалом в Молодечно будут возить на автобусах, без заезда на станции «Мясота», «Татарщизна», «Криница», «Селивоновка» и «Фестивальный». Посадка в автобус — по билету на электричку. Вот как выглядит расписание поездов на это время:



График: minsk.rw.by

Также актуальное расписание поездов можно узнавать на станциях, в контакт-центре БЖД по телефону 105 или на сайте rw.by.