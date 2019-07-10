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Сом Семен из Гомеля, у которого даже был аккаунт в соцсетях, переехал из квартиры в озеро

11.07.2019 15:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заядлый рыбак Дмитрий Уклейко из Гомеля расстался со своим сомом Семеном, которого растил несколько лет в квартире. Рыба вымахала в длину больше метра и уже не помещалась в аквариуме.


Открыть/скачать видео (17.37 МБ)

Сом Семен появился в семье Уклеек в 2013 году: рыба попала в браконьерские сети, спасли ее от гибели рыбаки и передали брату Дмитрия. Мужчина подлечил сома, а позже отдал Дмитрию. С тех пор рыба стала жить в обычной гомельской квартире в 600-литровом аквариуме.


Рост Семена 106 см, а вес — 11 кг 800 г

Позже у сома появился не только дом и имя, но даже аккаунт в соцсетях.

За тем, как рыба ест, растет и живет наблюдали сотни подписчиков. Рыбакам Семен предсказывал удачной или нет станет предстоящая рыбалка.

За лайками и просмотрами шло время, большая рыба Семен ел рыбу помельче, рос — и, наконец, вырос до таких размеров, что в аквариуме ему стало тесно.


Фото из личного архива Дмитрия Уклейко

— Нужно было выпускать, но куда? В реку — нельзя, его тут же поймают. Стал искать водоем. Удалось договориться с хозяином одного озера. Там идеальные условия для Семы — 18 гектаров, глубина до 10 метров и много мелкой рыбешки, так что я спокоен, — рассказывает Дмитрий.


Фото из личного архива Дмитрия Уклейко

— А рыбаки?

— Поймать его здесь будет непросто, но если у кого и получится, есть договоренность — сразу отпустить.

Трогательный момент расставания уже не просто с другом, а членом семьи мужчина снял на видео.


На прощание Дмитрий поцеловал любимца и отпустил. «Теперь у него новая прописка с шикарными апартаментами», — грустно пошутил мужчина.

 
Теги: Гомель
 
 
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Заядлый рыбак Дмитрий Уклейко из Гомеля расстался со своим сомом Семеном, которого растил несколько лет в квартире. Рыба вымахала в длину больше метра и уже не...
 
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