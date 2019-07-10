Около 20 тысяч раз в год подростки в Беларуси покупают алкоголь и у них не просят показать паспорт

Источник материала: Tut.by

В Беларуси насчитывается около 20 тысяч случаев в год, когда подростки покупают алкоголь в магазинах, и у них при этом никто не просит показать паспорт. Об этом рассказал Валентин Русович, координатор программ по общественному здоровью странового офиса ВОЗ в Беларуси во время онлайн-трансляции из Национального пресс-центра.



Фото: Reuters

— Исследование Минздрава и Юнисеф говорит о том, что 25% подростков в возрасте 14−17 лет имели возможность без предъявления паспорта купить алкоголь в магазинах. Это больше 20 тысяч фактов продаж алкоголя в год, — сказал Валентин Русович.

По его словам, в Беларуси на удивление очень мягкое законодательство в отношении продажи алкоголя несовершеннолетним.

— Штрафуется только конкретный продавец, при этом собственник магазина никак экономически не страдает. За всю историю Беларуси не было приостановлено ни одной лицензии за факты повторяющейся продажи алкоголя несовершеннолетним. Такая мера не предусмотрена существующим законодательством, — говорит Русович.

По его словам, в соседних странах за продажу алкоголя несовершеннолетним штрафуют продавца, директора и собственника магазина. А если такой случай зафиксируют во второй раз, то магазин лишат лицензии.

— Такие правила предложены Россией с 2013 года. Размер штрафов в России такой: продавцу — до 800 долларов, директору магазина — до 3 тысяч долларов, собственнику — до 8 тысяч долларов, — сказал эксперт.

Напомним, по оценкам ВОЗ, в год в Беларуси умирает около 20 тысяч человек от заболеваний, связанных с вредным употреблением алкоголя. Это около 50 смертей каждый день. При этом сегодня на диспансерном учете состоят примерно 158 тысяч человек, больных алкоголизмом.