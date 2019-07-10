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Гомельские энергетики: последствия стихии 1 июля стали самыми масштабными за историю региона

11.07.2019 16:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 1 июля в Гомельской области резко изменилась погода: резкое усиление ветра с порывами до 25−30 м/с, гроза и сильный ливень. Это привело к массовым отключениям воздушных линий электропередачи напряжением 10−330 киловольт. Это самый масштабный разгул стихии за всю историю местной энергосистемы, пишет издание Progomel.by.


В РУП «Гомельэнерго» был создан оперативный штаб под руководством гендиректора предприятия. Из-за сложных метеоусловий было прекращено электроснабжение более 800 населенных пунктов. Полностью были обесточены районные центры: Лельчицы, Ельск, Наровля, Хойники, Брагин, Лоев.

Основной причиной было падение деревьев из прилегающих полос леса на ЛЭП, что случилось из-за воздействия «сверхнормативной ветровой нагрузки». В итоге — обнаружено и удалено 2105 упавших и опасных деревьев. Силой ветра повреждено 219 железобетонных опор воздушных линий электропередачи, порваны провода на линиях в 1180 местах.


Для проведения аварийно-восстановительных работ было задействовано более 130 бригад, 95 единиц спецтехники, 31 единица передвижных автономных источников электроснабжения, в том числе 14 — от территориальных подразделений МЧС.

Наиболее сложная ситуация сложилась по ВЛ-330 кВ (Гомель-330 — Кричев), где были сломаны 6 двустоечных опор, и для их восстановления потребовалось привлечение специализированной строительно-монтажной организации.


К 15.00 часам 2 июля было полностью восстановлено электроснабжение во всех районных центрах. Отключенными оставались: по одной ВЛ-330 кВ и ВЛ-220 кВ, еще 32 штуки ВЛ-35−110 кВ и 102 штуки ВЛ-6−10 кВ. «Погашенным» оставался 201 населенный пункт (из 808 погашенных) и 7 ферм (из 134 погашенных).

На протяжении трех дней гомельские энергетики работали над восстановлением электроснабжения — как днем, так и ночью.


По состоянию на 21.00 3 июля оставались единичные заявки по отключениям (отдельные жилые дома и другие капитальные строения граждан) от потребителей электроэнергии по сети 0,4 кВ.

К 18.00 5 июля снабжение было полностью восстановлено у всех потребителей Гомельской области.


Сегодня персоналом РУП «Гомельэнерго» проводятся работы по осмотру линий, не затронутых стихией, на предмет выявления и уборки опасных деревьев: в случае сильного дождя крона лиственных деревьев становится более тяжелой, в то время как корневая система весьма уязвима. В условиях шквалистого ветра дерево, внешне не вызывающее опасений, за счет смещения центра тяжести стремительно падает.

По количеству отключений и повреждений в электрических сетях последствия стихии, произошедшей 1 июля 2019 года на территории Гомельской области, являются наиболее масштабными за всю историю Гомельской энергосистемы.

 
Теги: Гомель
 
 
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