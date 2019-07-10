ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые рассказали об урожае грибов и ягод в лесах Беларуси

11.07.2019 16:32 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научный сотрудник сектора пищевых и лекарственных ресурсов леса Института леса Национальной академии наук Татьяна Моисеева рассказала корреспонденту БЕЛТА об урожае грибов и ягод в Беларуси в текущем году.

"Апрель, май и июнь были засушливыми почти по всей стране, температура воздуха превышала климатическую норму. Все это, конечно, оказало свое влияние на урожай грибов и ягод. Грибы появились в конце апреля - начале мая, особенно по югу Беларуси, но вскоре пропали из-за такой аномальной погоды. Когда мы в середине июня составляли прогнозы для Минприроды, в Брестской, Гродненской, Минской и Витебской областях по всем видам ресурсообразующих грибов (белый гриб, лисичка обыкновенная, подберезовик, подосиновик и опенок осенний) прогнозы были средние, а в Гомельской и Могилевской - ниже среднего. Июль, который считается самым жарким летним месяцем, тоже не порадовал погодой: довольно прохладно, часто идут дожди. С одной стороны, можно сказать, что для грибов это хорошо, но с другой - многие из них, например лисички, рыжики, любят тепло и не любят чрезмерное обилие влаги. Для них наиболее благоприятны теплая погода и моросящие дожди", - сказала Татьяна Моисеева.

Она отметила, что грибной пик в Беларуси обычно приходится на август-сентябрь. "Это самые грибные месяцы, так как к летним грибам добавляются осенние. Какого урожая грибов нам ждать в августе-сентябре - будет зависеть от погоды в ближайшие недели. Если через неделю-другую установится тепло, то и пойдут грибы - те же маслята, сыроежки, белые грибы, подберезовики, подосиновики, моховики. А уже ближе к сентябрю к ним присоединятся подгруздки, рядовки, вешенки, грузди, опята", - отметила ученый.

Засуха повлияла и на урожай ягод, особенно по югу Беларуси. "Черника в этом году мелкая, ее мало. Урожай клюквы по Брестской, Гомельской и Витебской областям средний, по остальным регионам - ниже среднего. Брусника и голубика в лесах не очень часто встречаются, особенно по югу Беларуси. В Гомельской области брусника из лесов вообще исчезает из-за таких аномальных температур выше климатической нормы. Даже если цветение брусники и голубики обильное, урожай бывает ниже среднего и низкий. У брусники в сильную жару часто опадает завязь, в результате, когда она к августу поспевает, ягод остается мало. В этом отношении наиболее благоприятные условия в Витебской области: если нет заморозков поздней весной и ранней осенью, все ягодники дают хороший урожай", - обратила внимание Татьяна Моисеева.

По данным Белгидромета, апрель 2019 года в Беларуси был самым сухим за последние 75 лет. В среднем по Беларуси выпало 7 мм осадков, что составляет 18,2% климатической нормы. Средняя температура воздуха по Беларуси в апреле была на 1,5 градуса выше нормы - такой высокий показатель отмечается примерно один раз в 10 лет. В мае температура была в основном на 1-2 градуса выше нормы. Дожди были преимущественно кратковременными, недобор осадков в мае отмечался в отдельных районах по юго-востоку и северо-западу страны.

Средняя по Беларуси температура воздуха за июнь превысила климатическую норму на 4,6 градуса. В первый летний месяц отмечался недобор осадков - 55% климатической нормы, в результате чего на реках страны наблюдался в основном спад уровней воды. При этом недостаток влаги отмечался во всех трех декадах июня - выпало 29%, 42% и 89% климатической нормы соответственно. В июле же установилась прохладная дождливая погода с температурой воздуха ниже климатической нормы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научный сотрудник сектора пищевых и лекарственных ресурсов леса Института леса Национальной академии наук Татьяна Моисеева рассказала...
 
Новости дня
Новости общества
 
Гомельские энергетики: последствия стихии 1 июля стали самыми масштабными за историю региона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика