ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Закон об отсрочках. В каких вузах есть военные кафедры и можно ли после них не служить

11.07.2019 16:44 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси планируют оставить только один вариант отсрочки для получения образования. Возможно, после этого количество студентов, которые во время учебы захотят пройти обучение на военных кафедрах (военных факультетах), увеличится. В Минобороны с прогнозами не спешат. Вскоре «закон об отсрочках» поступит на подпись президенту, а пока Игорь Слуцкий, начальник управления военного образования Минобороны, рассказал, в каких вузах есть военные кафедры, и как туда попасть.

Пройти военную подготовку можно в любом вузе?

Нет.

По программам младших командиров и офицеров запаса студентов готовят на семи военных факультетах и пяти военных кафедрах. Военные факультеты есть в БГУ, БНТУ, БГУИРе, БГМУ, Академии авиации, БелГУТе (Гомель), ГрГУ им. Янки Купалы (Гродно), а военные кафедры — в Академии связи, ВГУ им. П.М. Машерова (Витебск), а также в Гродненском, Витебском и Гомельском медуниверситетах.

В 2021 году открыть военную кафедру планируют в БГТУ.

— Рассматривается вопрос об открытии еще одной военной кафедры, — говорит Игорь Слуцкий. — Вуз, где она появится, пока называть не буду. Скажу лишь, что он находится в одной из областей.

Что делать, если в вашем вузе нельзя пройти военную подготовку?

Пока ничего.

— Сейчас этот вопрос рассматривается в рамках Указа по сетевой подготовке, — поясняет Игорь Слуцкий. — Суть документа в том, что студенты, которые учатся в университетах, где нет военной кафедры (военного факультета), смогут на определенных условиях пройти военную подготовку в вузах, где она есть. Проект Указа уже сформирован и находится на согласовании. Скорее всего, эта система начнет действовать с 2021 года.

Сколько ребят из какого вуза каждый год набирают на обучение?

В каждом университете и на каждом факультете по-разному, это зависит от госзаказа. Есть только общая цифра по всем вузам: более 3000 студентов в год.

— Студентов мы набираем, во-первых, исходя из родственности специальности, которую ребята получают в гражданском вузе, а во-вторых, с военно-учетными специальностями, что каждый год запрашивает Минобороны, — рассказывает Игорь Слуцкий. — Если совсем просто. Есть например, автотракторный факультет БНТУ, а в вооруженных силах есть специальность «Техник (по эксплуатации автомобилей)». И там, и там, молодые люди изучают автомобили. Поэтому, когда мы отбираем ребят, которых будем готовить на автомобилистов, проще взять парней с автотракторного факультета, чем, допустим, кого-то из будущих финансистов. Автомобилисты уже понимают, как устроена техника. Нам остается расширить их знания в рамках военного дела и дать военную подготовку.

Больше всего мест чаще всего занимают ребята из БГУ, БНТУ, БГУИРа.

Когда и как отбирают тех, кто сможет в вузе получить военную специальность?

С этого учебного года набор и начало обучения возможны после первого семестра.

Желающих обычно много. Выбирают лучших. При отборе учитывают отметки, на которые студент сдал сессию (чем они выше, тем шансов больше), и его медицинские данные.

— Молодой человек должен обязательно пройти медицинское освидетельствование по месту жительства и принести справку, что он годен для обучения и службы в вооруженных силах, — поясняет Игорь Слуцкий.

Как проходит обучение?

Программа подготовки рассчитана на 2,5 года. Во время учебы раз в неделю вместо университетских занятий парни ездят на военный факультет или военную кафедру, а также посещают воинские части.

— 20% занятий — это теория, 80% — практика, — уточняет Игорь Слуцкий.

Сначала ребята осваивают программу младших командиров, затем офицеров запаса.

С этого учебного года студенты некоторых специальностей смогут сразу обучаться на офицеров запаса. Раньше такая возможность была только у студентов медицинских и экономических профилей.

— В конце всего курса во время летних каникул молодые люди, которые прошли обучение, на месяц разъезжаются по воинским частям и соединениям, — уточняет собеседник. — Там они проходят итоговую практику. Если они ее не пройдут, подготовка им не засчитывается.

Что будет с теми, кто прошел обучение?

— На офицеров запаса заказ обычно меньше, чем на младших командиров. Порой эти цифры отличаются в два раза, — переходит к цифрам Игорь Слуцкий. — Поэтому, когда студенты освоили программу младших военных командиров, их ждет экзамен. После него часть ребят, которые сдали экзамен хуже остальных, отсеивается.

В случае призыва, тому, кто прошел только первую ступень обучения, служить придется шесть месяцев. Прошедшим весь курс после окончания вуза присваивают звание лейтенанта запаса.

— На срочную службу их не призывают, но по Указу президента молодого человека на год могут призвать на службу по контракту, — поясняет Игорь Слуцкий. — Кого именно призовут — танкистов, мотострелков или, например, разведчиков, зависит от заказа Минобороны. Отмечу, что в течение последних трех лет, так призывали по сто человек в год. Это где-то десятая часть от всех офицеров запаса, которых мы ежегодно выпускаем.

Если человек захочет, то после года службы, он может и дальше остаться в вооруженных силах. Заключить контракт на три года или, допустим, на пять. Так обычно поступают около 40% парней.

— Кроме того, ребята, которые прошли весь курс военного обучения, после вуза по желанию могут пойти служить в вооруженные силы или устроиться на работу в МЧС, МВД, погранвойска, — отмечает специалист. — При этом, когда такой человек приходит, например, в воинскую часть, он становится действующим лейтенантом. И получает те же преимущества, что и те, кто учился на военном факультете или в Военной академии.

Особенности для медиков

С этого учебного года все парни, которые получает медицинскую специальность и годны к службе по здоровью, будут проходить подготовку по программам офицеров медицинской службы запаса. Раньше это было по желанию. Человеку, который ее не освоил, может грозить отчисление.

— У них более длинная программа подготовки, — поясняет особенности для медиков Игорь Слуцкий. — На военно-медицинском факультете (военной кафедре) они осваивают две программы — военную подготовку и медицину экстремальных ситуаций.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси планируют принять «закон об отсрочках». Возможно, после этого желающих попасть на военные кафедры станет больше.
 
Новости дня
Новости общества
 
Ученые рассказали об урожае грибов и ягод в лесах Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика