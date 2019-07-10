Закон об отсрочках. В каких вузах есть военные кафедры и можно ли после них не служить

Источник материала: Tut.by

В Беларуси планируют оставить только один вариант отсрочки для получения образования. Возможно, после этого количество студентов, которые во время учебы захотят пройти обучение на военных кафедрах (военных факультетах), увеличится. В Минобороны с прогнозами не спешат. Вскоре «закон об отсрочках» поступит на подпись президенту, а пока Игорь Слуцкий, начальник управления военного образования Минобороны, рассказал, в каких вузах есть военные кафедры, и как туда попасть.

Пройти военную подготовку можно в любом вузе? Нет. По программам младших командиров и офицеров запаса студентов готовят на семи военных факультетах и пяти военных кафедрах. Военные факультеты есть в БГУ, БНТУ, БГУИРе, БГМУ, Академии авиации, БелГУТе (Гомель), ГрГУ им. Янки Купалы (Гродно), а военные кафедры — в Академии связи, ВГУ им. П.М. Машерова (Витебск), а также в Гродненском, Витебском и Гомельском медуниверситетах. В 2021 году открыть военную кафедру планируют в БГТУ. — Рассматривается вопрос об открытии еще одной военной кафедры, — говорит Игорь Слуцкий. — Вуз, где она появится, пока называть не буду. Скажу лишь, что он находится в одной из областей.

Что делать, если в вашем вузе нельзя пройти военную подготовку? Пока ничего. — Сейчас этот вопрос рассматривается в рамках Указа по сетевой подготовке , — поясняет Игорь Слуцкий. — Суть документа в том, что студенты, которые учатся в университетах, где нет военной кафедры (военного факультета), смогут на определенных условиях пройти военную подготовку в вузах, где она есть. Проект Указа уже сформирован и находится на согласовании. Скорее всего, эта система начнет действовать с 2021 года.

Сколько ребят из какого вуза каждый год набирают на обучение? В каждом университете и на каждом факультете по-разному, это зависит от госзаказа. Есть только общая цифра по всем вузам: более 3000 студентов в год. — Студентов мы набираем, во-первых, исходя из родственности специальности, которую ребята получают в гражданском вузе, а во-вторых, с военно-учетными специальностями, что каждый год запрашивает Минобороны, — рассказывает Игорь Слуцкий. — Если совсем просто. Есть например, автотракторный факультет БНТУ, а в вооруженных силах есть специальность «Техник (по эксплуатации автомобилей)». И там, и там, молодые люди изучают автомобили. Поэтому, когда мы отбираем ребят, которых будем готовить на автомобилистов, проще взять парней с автотракторного факультета, чем, допустим, кого-то из будущих финансистов. Автомобилисты уже понимают, как устроена техника. Нам остается расширить их знания в рамках военного дела и дать военную подготовку. Больше всего мест чаще всего занимают ребята из БГУ, БНТУ, БГУИРа.

Когда и как отбирают тех, кто сможет в вузе получить военную специальность? С этого учебного года набор и начало обучения возможны после первого семестра. Желающих обычно много. Выбирают лучших. При отборе учитывают отметки, на которые студент сдал сессию (чем они выше, тем шансов больше), и его медицинские данные. — Молодой человек должен обязательно пройти медицинское освидетельствование по месту жительства и принести справку, что он годен для обучения и службы в вооруженных силах, — поясняет Игорь Слуцкий.

Как проходит обучение? Программа подготовки рассчитана на 2,5 года. Во время учебы раз в неделю вместо университетских занятий парни ездят на военный факультет или военную кафедру, а также посещают воинские части. — 20% занятий — это теория, 80% — практика, — уточняет Игорь Слуцкий. Сначала ребята осваивают программу младших командиров, затем офицеров запаса. С этого учебного года студенты некоторых специальностей смогут сразу обучаться на офицеров запаса. Раньше такая возможность была только у студентов медицинских и экономических профилей. — В конце всего курса во время летних каникул молодые люди, которые прошли обучение, на месяц разъезжаются по воинским частям и соединениям, — уточняет собеседник. — Там они проходят итоговую практику. Если они ее не пройдут, подготовка им не засчитывается.

Что будет с теми, кто прошел обучение? — На офицеров запаса заказ обычно меньше, чем на младших командиров. Порой эти цифры отличаются в два раза, — переходит к цифрам Игорь Слуцкий. — Поэтому, когда студенты освоили программу младших военных командиров, их ждет экзамен. После него часть ребят, которые сдали экзамен хуже остальных, отсеивается. В случае призыва, тому, кто прошел только первую ступень обучения, служить придется шесть месяцев. Прошедшим весь курс после окончания вуза присваивают звание лейтенанта запаса. — На срочную службу их не призывают, но по Указу президента молодого человека на год могут призвать на службу по контракту, — поясняет Игорь Слуцкий. — Кого именно призовут — танкистов, мотострелков или, например, разведчиков, зависит от заказа Минобороны. Отмечу, что в течение последних трех лет, так призывали по сто человек в год. Это где-то десятая часть от всех офицеров запаса, которых мы ежегодно выпускаем. Если человек захочет, то после года службы, он может и дальше остаться в вооруженных силах. Заключить контракт на три года или, допустим, на пять. Так обычно поступают около 40% парней. — Кроме того, ребята, которые прошли весь курс военного обучения, после вуза по желанию могут пойти служить в вооруженные силы или устроиться на работу в МЧС, МВД, погранвойска, — отмечает специалист. — При этом, когда такой человек приходит, например, в воинскую часть, он становится действующим лейтенантом. И получает те же преимущества, что и те, кто учился на военном факультете или в Военной академии.

Особенности для медиков С этого учебного года все парни, которые получает медицинскую специальность и годны к службе по здоровью, будут проходить подготовку по программам офицеров медицинской службы запаса. Раньше это было по желанию. Человеку, который ее не освоил, может грозить отчисление. — У них более длинная программа подготовки, — поясняет особенности для медиков Игорь Слуцкий. — На военно-медицинском факультете (военной кафедре) они осваивают две программы — военную подготовку и медицину экстремальных ситуаций.