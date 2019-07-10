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БГУИР увеличивает набор на популярные IT-специальности

11.07.2019 16:58 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

БГУИР увеличивает набор на популярные IT-специальности
Фото из архива

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники увеличил набор на популярные IT-специальности факультетов компьютерных систем и сетей, информационных технологий и управления, компьютерного проектирования, а также инженерно-экономического факультета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Так, на 60 человек вырос набор на полный срок получения образования в дневной форме на одну из самых популярных специальностей БГУИР - "программное обеспечение информационных технологий". В новом учебном году на нее примут 240 первокурсников на полный срок обучения и еще 30 - на дневную сокращенную форму получения образования.

План приема на дневную бюджетную форму обучения в БГУИР составляет 1233 человека (1088 на основе общего среднего образования и 145 человек на специальности с сокращенным сроком подготовки на основе среднего специального). На дневное платное планируется набрать 1345 (1255 и 90 человек соответственно).

Особенностью нынешней приемной кампании для БГУИР в пресс-службе назвали увеличение набора более чем в два раза на дневное отделение на специальности с сокращенным сроком подготовки для выпускников колледжей. "Больше стало как мест, так и специальностей. На бюджетную форму получения образования планируется набрать 145 человек. Открыт набор на пять новых специальностей "программное обеспечение информационных технологий", "инфокоммуникационные технологии (цифровое телевидение и радиовещание)", "радиоинформатика", "проектирование и производство программно-управляемых электронных средств", "инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий", - рассказали в университете.

Развивается в БГУИР дистанционная форма обучения. В 2019 году прием будет проводиться по восьми популярным специальностям, в числе которых "автоматизированные системы обработки информации", "инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий", "информатика и технологии программирования" и другие.

Кроме того, в 2019 году увеличен набор в филиал БГУИР Минский радиотехнический колледж (на 30 человек по специальности "программное обеспечение информационных технологий"). Всего сюда планируется принять 365 человек.

За последние два года в вузе объем подготовки студентов в очной форме получения образования вырос на 25%. Увеличение набора связано с заявками от заказчиков кадров. Специалисты в IT-области востребованы на рынке труда. Распределение получают все выпускники. В 2019-м на всех формах подготовки в БГУИР будут учиться без малого 3,5 тыс., что на 290 человек больше, чем в прошлом.

Принимать документы вузы будут с 12 по 17 июля. С 15 ноября по 5 декабря - на заочную форму в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля. Прием документов от граждан, которые решили поступать на платное и не будут сдавать вступительные испытания непосредственно в самих вузах, будет вестись с 12 июля по 4 августа. С 12 по 14 июля могут подавать документы выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности.

Внутренние вступительные испытания в вузах Беларуси пройдут с 18 по 26 июля, с 6 по 15 декабря - в учреждениях высшего образования сельскохозяйственного профиля. Сроки зачисления за счет средств бюджета - по 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платной основе - по 6 августа (за исключением некоторых военных вузов и культуры).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники увеличил набор на популярные IT-специальности факультетов...
 
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