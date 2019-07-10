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В Гомеле задержали 33-летнего мужчину, который оборудовал на чердаке теплицу с коноплей

11.07.2019 17:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На чердаке у 33-летнего жителя Гомеля нашли парник с коноплей. Как считает милиция, из растения он потом делал наркотики на продажу. Подробности сообщает областное УВД.


В поле зрения оперативников наркоконтроля попал нигде неработающий 33-летний гомельчанин. 9 июля его задержали с поличным в момент продажи наркотика. Затем оперативники проверили частный дом гомельчанина.

Там нашли 50 грамм вещества растительного происхождения зелено-коричневого цвета. Экспертиза установила, что это марихуана. Поднявшись на чердак, правоохранители увидели ферму по выращиванию наркосодержащих растений.


В арсенале наркофермера находилось удобрение, электронный теновый нагнетатель воздуха, 121 полимерный горшок с остатками земли и система освещения. Там же лежал полимерный пакет с высушенной марихуаной массой 4,95 грамм.

Готовую продукцию нашли в различных местах дома, в том числе и холодильнике. Найти все тайники помогла служебная собака по кличке Дэзирэ, которая состоит на службе в Гомельской таможне, сообщает УВД.

«Сервис продаж был налажен. Для пробы использовались два приспособления для курения», — рассказал официальный представитель областного УВД Виталий Пристромов.

Подозреваемый в незаконном изготовлении и сбыте наркотических средств задержан. Возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Гомель
 
 
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