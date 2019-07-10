Суд БПЦ снял с бегомльского священника обвинение «в блуде», но в сан его не вернул

Источник материала: Tut.by

В Свято-Успенском Жировичском монастыре прошло заседание высшего суда Белорусской православной церкви по делу священника из горпоселка Бегомль Докшицкого района Валерия Тимкова. В декабре 2018 года его лишили духовного сана — из-за подозрения в «блудных отношениях» с прихожанкой. Суд это обвинение с Тимкова снял, но он все равно не может выполнять обязанности священника: в его биографии суд нашел факты, которые счел достаточными для того, чтобы не восстановить его в сане. Верующие из Бегомля снова, как и семь месяцев назад, встали на защиту своего батюшки и просят вернуть его в служение.



Валерия Тимкова на суд приехали поддержать верующие из Бегомля. Фото предоставлено приходским собранием

Как рассказали TUT.BY верующие из Бегомля, высший суд БПЦ состоял из четырех человек. Его возглавил архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, заместителем председателя был епископ Лидский и Сморгонский Порфирий, судьей — иерей Александр Шелест, а секретарем — Сергий Мовсесян. Заседание шло десять часов — с 12.00 до 22.00.

— Поддержать отца Валерия на суд приехали более 20 прихожан церкви из Бегомля. Со стороны защиты священника на заседании выступили четыре свидетеля, в том числе его жена, матушка Елена. Со стороны обвинения — не менее 10 свидетелей. В частности, представители церковного суда Полоцкой епархии, который в декабре 2018 года и лишил отца Валерия священного чина, а также муж женщины, в связи с которой обвиняли батюшку, — рассказывают верующие.

В итоге суд снял со священника обвинение в «блудных отношениях» с прихожанкой , также священники указали на «процессуальные нарушения», допущенные церковным судом Полоцкой епархии 14 декабря 2018 года.

Однако новый суд предъявил священнику новые обвинения — и осудил уже по ним. То есть Валерий Тимков по-прежнему остается извергнутым из священного сана.

— В частности, отцу Валерию вменили какую-то кражу, которую он якобы совершил в возрасте 15 лет, еще до поступления в духовную семинарию. О какой краже шла речь — священник даже не понимает. Он никогда не был судим по уголовным статьям. Выдвинули и другие обвинения в неблаговидных поступках: выпивке, драках. Но на заседании суда присутствовал бывший работник милиции, и он свидетельствовал, что Валерий Тимков не был замечен ни в пьянстве, ни в драках. Тем не менее, суд БПЦ не принял эти доводы о невиновности нашего настоятеля, — рассказывают прихожане.



По словам верующих, суд шел 10 часов — с 12.00 до 22.00. Прихожане, которые не смогли присутствовать на заседании, все это время ждали под дверями, чем завершится дело. Фото предоставлено приходским собранием

Жители Бегомля утверждают, что высший церковный суд БПЦ по апелляционной жалобе иерея Валерия Тимкова не должен был проходить в составе четырех судей.

— В статье 29 Положения о церковном суде БПЦ говорится, что суд Экзархата состоит из пяти представителей: председателя и четырех членов. Поэтому новое решение об извержении из священного сана незаконно и канонически недействительно. К тому же суд Экзархата при вынесении решения по делу нашего настоятеля не принял во внимание многочисленные положительные характеристики нашего священнослужителя от представителей власти, духовенства, педагогов, обращения верующих с просьбой вынести справедливое решение, — считают верующие.

Прихожане из Бегомля благодарят главу Администрации президента Наталью Кочанову:

— Считаем, что это судебное заседание состоялось только благодаря вмешательству Натальи Ивановны Кочановой. На встрече с прихожанами 19 июня 2019 года в Докшицах она заявила, что дело нашего священника находится на контроле у главы государства, и апелляционный суд по делу Валерия Тимкова состоится не позднее, чем через три недели. Так оно и произошло. За все семь месяцев наших многочисленных обращений в самые различные государственные и церковные инстанции глава Администрации президента оказалась единственным неравнодушным человеком, который попытался разобраться по существу в нашей проблеме.

Решение высшего суда БПЦ должен утвердить митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Белакруси Павел. Пока глава БПЦ этого не сделал. Если решение будет утверждено, Валерий Тимков будет писать апелляцию на имя патриарха Кирилла.

Напомним, Валерий Тимков — настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Бегомле, служил в поселке Бегомль более 16 лет. 14 декабря 2018 года глава Полоцкой епархии — архиепископ Феодосий — после церковного суда изверг отца Валерия из священного чина. Проще говоря, лишил духовного сана. Причина: иерея заподозрили в близких отношениях с женщиной, жительницей другого региона страны. Об этом заявил ее бывший муж. В разговоре с TUT.BY женщина заявила, что у нее не было интимных отношений со священником: «Это все — фантазии моего бывшего мужа». Она также сообщила, что на работу к ней приходили для допроса четыре священника: «Завели в отдельный кабинет и начали давить, чтобы писала под диктовку то, что скажут». Для священнослужителя извержение из сана — самое суровое наказание. Прихожане встали на защиту своего батюшки: они считают, что церковный суд обошелся с ним несправедливо, и просят вернуть в служение. С декабря 2018 года верующие из Бегомля и Докшиц отправили множество обращений и церковным иерархам, и светским властям. В частности, президенту Александру Лукашенко , патриарху Кириллу, митрополиту Павлу, архиепископу Полоцкому и Глубокскому Феодосию, в Администрацию президента, уполномоченному по делам религий и национальностей Беларуси Леониду Гуляко, председателю Палаты представителей Нацсобрания Владимиру Андрейченко, руководству Докшицкого района и горпоселка Бегомль. Обращения подписали около 1000 человек. Священник Валерий Тимков обратился к главе БПЦ — митрополиту Павлу, чтобы его дело пересмотрел вышестоящий суд Белорусского экзархата. Подал он и апелляционную жалобу с просьбой о восстановлении в служении на имя предстоятеля РПЦ — патриарха Кирилла. 8 июля 2019 года — через семь месяцев после подачи священником апелляции — дело рассмотрел высший суд БПЦ.