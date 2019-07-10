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Суд БПЦ снял с бегомльского священника обвинение «в блуде», но в сан его не вернул
11.07.2019 17:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Свято-Успенском Жировичском монастыре прошло заседание высшего суда Белорусской православной церкви по делу священника из горпоселка Бегомль Докшицкого района Валерия Тимкова. В декабре 2018 года его
Как рассказали TUT.BY верующие из Бегомля, высший суд БПЦ состоял из четырех человек. Его возглавил архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, заместителем председателя был епископ Лидский и Сморгонский Порфирий, судьей — иерей Александр Шелест, а секретарем — Сергий Мовсесян. Заседание шло десять часов — с 12.00 до 22.00.
— Поддержать отца Валерия на суд приехали более 20 прихожан церкви из Бегомля. Со стороны защиты священника на заседании выступили четыре свидетеля, в том числе его жена, матушка Елена. Со стороны обвинения — не менее 10 свидетелей. В частности, представители церковного суда Полоцкой епархии, который в декабре 2018 года и лишил отца Валерия священного чина, а также муж женщины, в связи с которой обвиняли батюшку, — рассказывают верующие.
В итоге суд снял со священника обвинение в
Однако новый суд предъявил священнику новые обвинения — и осудил уже по ним. То есть Валерий Тимков по-прежнему остается извергнутым из священного сана.
— В частности, отцу Валерию вменили какую-то кражу, которую он якобы совершил в возрасте 15 лет, еще до поступления в духовную семинарию. О какой краже шла речь — священник даже не понимает. Он никогда не был судим по уголовным статьям. Выдвинули и другие обвинения в неблаговидных поступках: выпивке, драках. Но на заседании суда присутствовал бывший работник милиции, и он свидетельствовал, что Валерий Тимков не был замечен ни в пьянстве, ни в драках. Тем не менее, суд БПЦ не принял эти доводы о невиновности нашего настоятеля, — рассказывают прихожане.
Жители Бегомля утверждают, что высший церковный суд БПЦ по апелляционной жалобе иерея Валерия Тимкова не должен был проходить в составе четырех судей.
— В статье 29 Положения о церковном суде БПЦ говорится, что суд Экзархата состоит из пяти представителей: председателя и четырех членов. Поэтому новое решение об извержении из священного сана незаконно и канонически недействительно. К тому же суд Экзархата при вынесении решения по делу нашего настоятеля не принял во внимание многочисленные положительные характеристики нашего священнослужителя от представителей власти, духовенства, педагогов, обращения верующих с просьбой вынести справедливое решение, — считают верующие.
Прихожане из Бегомля благодарят главу Администрации президента Наталью Кочанову:
— Считаем, что это судебное заседание состоялось только благодаря вмешательству Натальи Ивановны Кочановой. На встрече с прихожанами 19 июня 2019 года в Докшицах она заявила, что дело нашего священника находится на контроле у главы государства, и апелляционный суд по делу Валерия Тимкова состоится не позднее, чем через три недели. Так оно и произошло. За все семь месяцев наших многочисленных обращений в самые различные государственные и церковные инстанции глава Администрации президента оказалась единственным неравнодушным человеком, который попытался разобраться по существу в нашей проблеме.
Решение высшего суда БПЦ должен утвердить митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Белакруси Павел. Пока глава БПЦ этого не сделал. Если решение будет утверждено, Валерий Тимков будет писать апелляцию на имя патриарха Кирилла.
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В Свято-Успенском Жировичском монастыре состоялось заседание высшего суда Белорусской православной церкви по делу священника из горпоселка Бегомль Докшицкого...
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