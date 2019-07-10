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Гамаки, компостная куча и велодорожка вместо парковки. Проекты урбанистов для двора в Каменной горке

11.07.2019 18:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дизайнеры, архитекторы и урбанисты разработали идеи для совершенствования двора на Неманской в Каменной горке. Во Дворце искусств презентовали проекты учеников летней школы Минской урбанистической платформы. Что предложили команды — в материале TUT.BY.


Участники летней школы неделю слушали лекции и работали над проектами по усовершенствованию дворов домов с 9-го по 25-й по нечетной стороне улицы Неманской. Три команды презентовали идеи для двора, пространства между дворов и улицы с проезжей частью.

Организаторы летней школы считают, что у района большой потенциал для развития, но нужны новые идеи для повышения качества его среды. Проекты принимали профессионалы архитекторы, потом их презентуют и жителям двора.


Выбранная локация обозначена зеленым. Изображение: urbanist.by

Двор: что делать с детскими площадками, где никто не играет?

Участники первой команды рассказали, что во дворе дома на Неманской, 23 увидели детские площадки, на которых никто не играл.

— Мы составили портрет «среднего» жителя и стало видно, что он любит проводить время возле подъезда и наблюдать за окружающей средой. При этом у него нет абсолютно никакого желания делать что-то больше.

Многие местные жители переехали из деревень.


— Все, что можно было засадить деревьями — засажено саженцами, там, где можно было что-то сделать — оборудованы детские площадки. Что интересно, проблем с парковкой здесь нет — места всем хватает.

Чего хотят жители двора на Неманской? Комфортных мест для общения — чтобы можно было посидеть и наедине, и с компанией, собраться на общем празднике. Еще нужна возможность делать клумбы (пока во дворе плохая почва).


Урбанисты предлагают обустроить несколько зон для общения — для компаний, для одного-двух жителей, а также большую площадку для праздников двора. Раз дети играют не на волейбольной площадке, а там, где все выбивают ковры, авторы проекта предлагают повесить на волейбольной площадке гамаки.

Для садоводов тоже есть предложение: раз на теперешней почве ничего не растет, стоит создать компостную яму для удобрений.




Пространство между дворов: обновить дорожку для пассивного и активного отдыха

Вторая группа участников школы объяснила, что изменений в междворовом пространстве хотели только дети. Взрослые проводят время в небольшом парке, где жарят шашлыки, дети — на парковке, где катаются на скейтах и велосипедах, а подростки — за школой.


Речь идет об этом участке с пешеходной дорожкой

Местные видят проблему в том, что нет людей, которые могли бы в новых пространствах вести себя культурно. Урбанисты говорят, что если создать инфраструктуру, то культура у людей сформируется.

Активисты предлагают обустроить здесь место, где можно приятно провести время, отдохнуть по пути домой — для этого нужно обновить дорожку, а участок озеленить. Одну часть предлагают сделать пассивной — с навесом, вторую — активной, рассчитанной на велосипедистов, скейтбордистов, самокатчиков.



Улица: убрать парковки и сделать велодорожки

Последняя команда опросила местных жителей и узнала, что улица Неманская выполняет только одну функцию: по ней можно безопасно переместиться из пункта А в пункт Б. Людям не хватает здесь зелени, мест для отдыха, спортивных площадок и защиты от ветра.


Участок улицы Неманской. Скриншот «Яндекс.Карты»

Что предлагают урбанисты: сократить ширину дороги и убрать три ряда парковочных мест для создания полноценной велодорожки; вдоль улицы на свободных площадках сделать пространство для мероприятий; создать игровой участок для детей и для отдыха взрослых; парковку, где сейчас катаются на скейтах, переоборудовать в небольшой скейт-парк.

Для защиты от ветра урбанисты в некоторых местах предлагают установить заграждающие конструкции.


По словам организаторов школы, финансированием первых двух проектов займутся сами жители дворов — урбанисты контактируют с председателем товарищества собственников жилья.

— Будем работать с этими проектами дальше. Жители и сами заинтересованы в изменениях, они уже вкладывались в благоустройство двора и делали многое за свои деньги — и эти решения не супердешевые. То, что предлагают ребята, должно устроить по цене. Все еще будет уточняться и перепроектироваться, но это не изменит сути проекта. Самое важное, что мы узнали потребности жителей двора и визуализировали их, — говорит одна из организаторов школы Илона Эльяшевич.

Кому представить для осуществления последний проект по улице Неманской, урбанисты пока ответить не готовы.

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