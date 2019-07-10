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Еще одно предприятие с многолетней историей в Гомельской области подало на банкротство

11.07.2019 17:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Речицкий завод «Термопласт» подал заявление о признании ОАО банкротом. В последние годы предприятие испытывало серьезные проблемы. По итогам 2018 года выручка от реализации составила лишь 79 тысяч рублей. При этом нераспределенный убыток превысил миллион рублей. Численность работников за последние семь лет сократилась со 112 до 18 человек, пишет издание «Сильные новости».

В прошлом году предприятие отпраздновало 80-летний юбилей. В довоенные годы предприятие именовалось артелью «Родина».

С 2002 года, согласно программе областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, завод начал заниматься переработкой вторичного сырья. Из бывших в употреблении полиэтиленовой пленки, ПЭТ-тары начали производить технические трубы.

С 2007 года на заводе приступили к реализации инвестиционного проекта по организации производства гибких предварительно изолированных труб, используемых для прокладки сетей горячего водоснабжения и систем отопления. В Китае было закуплено соответствующее оборудование, созданы новые рабочие места. Но не заладилось.

Впоследствии «Термопласт» неоднократно менял форму собственности, сюда приходили и по разным причинам уходили руководители. В 2016 году завод был переведен в районную коммунальную собственность, в систему райжилкомхоза.

 
 
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Это речицкий завод «Термопласт», где с 2002 года начали перерабатывать вторсырье и привлекли инвестиции, чтобы наладить производство.
 
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