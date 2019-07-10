За экстремизм судят газету «Вечерний Могилев», на которую жаловались за оскорбление ЛГБТ-сообщества

Источник материала: Tut.by

В суде Ленинского района идет слушание дела по обвинению газеты «Вечерний Могилев» в экстремизме. Фактически до суда оно дошло после жалоб активиста из Молодечно Валентина Тишко в Министерство информации об оскорбительных публикациях издания в адрес ЛГБТ-сообщества. Республиканская экспертная комиссия по информационной продукции нашла признаки экстремизма в двух материалах областной газеты.



Читатели газеты у крыльца суда собирают подписи под обращением к Александру Лукашенко с просьбой вмешаться и «переломить процесс». Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В чем дело

Газету «Вечерний Могилев» уже не первый год обвиняют в оскорбительных публикациях в адрес ЛГБТ-сообщества. По оценкам инициативы «Журналисты за толерантность», газета в 2015 и 2016 годах своими материалами возглавила топ публикаций с языком вражды в белорусских СМИ.

Активист из Молодечно Валентин Тишко отправил в Министерство информации 14 публикаций с просьбой проверить их на экстремизм. В результате эксперты пришли к выводу о наличии «признаков проявления экстремизма» в двух из них.

«Данное экспертное заключение направлено в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении к административной ответственности на основании ст. 17.11 КоАП», — было указано в ответе от имени первого замминистра информации Павла Легкого от 2 мая.

Претензии касаются двух заметок: «Судный день. Лиричных струн натянутые струны» и «Во что выливается нетерпимость к извращенцам?» . Они появились на сайте пару лет назад и в мае 2019 года были еще доступны, но теперь текст материалов удален.

В первой описывается случай, который якобы произошел в Славгороде: в баре люди избили парня, которого по внешности и манерам определили как гомосексуала. Во второй упомянут реальный случай в Минске, где мужчина, который специально познакомился через соцсети с геем, чтобы избить и записать издевательское видео (за что его позже судили ), называется в материале «борцом за славянские ценности».

По мнению активиста, в других публикациях газеты были еще более сомнительные фразы, вроде «чистоты славянской расы» и так далее.

«Вечерка» обжалует решение о признании материалов экстремистскими

Первое заседание по делу прошло 8 июля. Главного редактора «Вечернего Могилева» Надежды Левченко в суде не было, интересы издания представлял юрист газеты, он же сын главреда, Станислав Левченко. В прошлом Станислав был судьей суда Могилевского района, и в отношении него проводили проверку за разглашение «Вечернему Могилеву» интимной информации о суде над транссексуалом. Поддержать газету пришли православные активисты, они принесли иконы.

Станислав Левченко рассказал, что экспертная комиссия, которая нашла приметы экстремизма в материалах «Вечернего Могилева», не сообщила о дате и месте своего заседания, а также не прислала свое заключение в редакцию газеты, сообщает mspring.online. Кроме того, издание не получило копию протокола заседания комиссии. Юрист сделал предположение, что это связано с возможными фальсификациями со стороны комиссии. Он заявил, что газета уже подала жалобу на экспертную комиссию в Экономический суд Минска. Результатов на 8 июля не было — документы, по утверждению Левченко, поступили в минский суд в этот же день. Потому в заседании суд Ленинского района сделал перерыв.

До начала слушания на сайте «Вечернего Могилева» появился текст , подписанный «читателем и почитателем» газеты Николаем Коротким. Текст очень патетический и эмоциональный.

«Сегодня будет проходить заказное неправедное судилище над свободой печати и слова, над нашим конституционным правом исповедовать свою религию и отстаивать свои убеждения, над правом защищать наши христианские ценности, над правом наших детей хранить целомудрие ума, сердца и тела до брака. […]

Сегодня в Ленинском суде Могилева будут снова распинать Христа! Не будем безразличными и теплохладными! […] Приди на суд, напиши письмо, отправь телеграмму, СМС, позвони, окажи посильную материальную помощь, помолись…

Если мы проиграем этот суд, ОНИ сделают с нами и нашими детьми то, что сделали с Норвегией, Финляндией, Англией, со всей Европой, с Америкой — со всем миром».

В суде, конечно, никого не распинали. Более того, разбирательство приостановлено до вынесения решения Экономическим судом Минска, где «Вечерка» обжалует решение комиссии о признании ее материалов экстремистскими.

Интересы издания снова представлял Станислав Левченко — главред газеты по-прежнему не появляется на процессе. Зато снова пришли защитники «Вечерки», в том числе представители духовенства.

Станислав Левченко попросил приобщить к делу дополнение к возражению, которое он заявлял 8 июля. В нем он фактически оспорил выводы Республиканской экспертной комиссии по информационной продукции, на которых основаны материалы дела Ленинского РОВД. Левченко назвал выводы «произвольными», «эклектичными», требования РОВД — безосновательными. Он заявил также о том, что экспертная комиссия при оценке материалов якобы преднамеренно смешала понятия. В качестве одного из аргументов в защиту публикаций привел то, что «понятия педофил и педераст являются синонимами, исходя из их греческого происхождения».

После окончания заседания один из защитников газеты раздал текст обращения к президенту Беларуси и призвал собрать под ним подписи — «сто тысяч». Это обращение частично дублирует то, что опубликовано на сайте газеты. И содержит некоторые фразы, которых на сайте нет. Например: «Посредством этого публичного процесса Могилев хотят превратить в самый педерастичный город Беларуси».



Под этим обращением защитники «Вечернего Могилева» собирают подписи для отправки президенту.

«На государственном уровне поддерживаются лица нетрадиционной сексуальной ориентации»



Группа православных верующих вместе с раввином и представителем католической церкви собрались 8 июля 2019 года возле здания суда Ленинского района Могилева в поддержку газеты «Вечерний Могилев». Фото: vecherniy-mogilev.by

На своем сайте «Вечерний Могилев» опубликовал письмо-обращение своих читателей к Александру Лукашенко. Они просят его «защитить газету от террора малочисленной, но агрессивной группы гей-активистов, бесцеремонно пропагандирующих в Беларуси, как и во всем мире, свою исключительность по признаку их принадлежности к сексуально извращенному меньшинству».

«Мы, нижеподписавшиеся жители города Могилева, из сети Интернет узнали, что под угрозой закрытия находится газета „Вечерний Могилев“, которая на протяжении многих лет отстаивает христианские ценности, противодействуя содомской идеологии.

[…] Мы хотим понять, почему в православной Беларуси, где Вы, уважаемый Александр Григорьевич, являетесь гарантом Конституции, и всегда выступали за укрепление традиционных семейных ценностей, где орденами пока еще награждаются многодетные матери, на государственном уровне поддерживаются лица нетрадиционной сексуальной ориентации и за нелестные высказывания против них можно попасть под суд по ст. 17.11 КоАП РБ за экстремизм?!

Мы не желаем, чтобы у нас насаждались ценности ЛГБТ-сообщества и проводились гей-парады, чтобы извращенцы получили возможность оформлять в ЗАГСе свое блудное сожительство, усыновлять нормальных детей и уродовать их психику, ломать их судьбы и растлевать.

Для нас нет никаких сомнений в том, что суд носит формальный характер, так как оспорить заключение Республиканской экспертной комиссии правовыми средствами практически невозможно. Высокопоставленные гомосексуалисты, оказывающие давление на сотрудников милиции и судей посредством этого публичного процесса хотят запугать СМИ, чтобы никто больше не осмелился критиковать извращенцев. Мы говорим свое решительное НЕТ ЛГБТ-идеологии, нагло навязываемой гей-активистами и их покровителями всему православному народу страны…».

До начала слушания «Вечерний Могилев» в соцсетях просил «всех, кому небезразлична судьба газеты» «оказать спонсорскую помощь для уплаты административного штрафа, который будет наложен на издание по ст. 17.11 КоАП». Издание писало также о «бесперспективности» судебных разбирательств в условиях поступившего политического заказа со стороны «голубого лобби».



Справа — редактор газеты «Вечерний Могилев» Надежда Левченко. Фото: «Маяк Приднепровья»

В ноябре 2017 года после жалобы на публикацию в «Вечернем Могилеве» редактор издания Надежда Левченко в комментарии TUT.BY сказала , что на нее «постоянно пишут жалобы эти педерасты, местные гей-тусовки, которые выступают против нашего государства». Редактор считает, что это не жалобы, а «набор каких-то фраз». Надежда Левченко ссылается на конституцию Беларуси, в которой закреплена статья об укреплении семьи, «союза мужчины и женщины».

— Посмотрите Кодекс о семье. У нас нигде не написано что-то об этих извращенцах. Ну не нравится им что-то — пусть едут в Германию, выходят замуж, женятся на таких же, как сами, уродах. В переписку я с ними не вступаю — много чести для них, — говорит Надежда Левченко. — Почему у нас можно выйти на площадь в Минске, выступать против правительства, транслировать это на всех сайтах? А как затронешь педерастов — все, вой полный. Что это за каста неприкосновенных? И как будто у нас проблем больше нет: сколько детей в хосписах, сколько стариков, больных, экология какая, тунеядцы какие-то. Ну бегает среди них несколько извращенцев. Это позорное явление. И раньше от этого лечили. И сейчас их лечить нужно. Или имеете вы свои эти извращения — так сидите с ними дома в своей спальне, не нужно это выносить напоказ. Это половая распущенность. Нужно укреплять институт семьи, брака. В конце концов, у нас демографическая ситуация падает. Если они (представители ЛГБТ-сообщества. — Прим. TUT.BY) будут сожительствовать, кто у нас детей рожать будет?

Надежда Левченко подчеркнула, что газета выступает за демографическую безопасность и против «идеологии содомии».