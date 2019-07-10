В Гомеле в выходные пройдет Семейный велопарад

Источник материала: Tut.by

14 июля в Гомеле пройдет второй Семейный велопарад. Об этом сообщает издание «Сильные новости».



Снимок из архива. Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Старт маршрута запланирован в 11.00 от Гомельского государственного медицинского университета на улице Ланге.

Колонна проследует по улице Советской, площади Ленина, Пролетарской, Фрунзе, Барыкина, Сосновой, проспекту Речицкому. По всему маршруту следования велосипедистов будут сопровождать сотрудники ГАИ.

На финише в парке Фестивальном участников Семейного велопарада ждут развлекательные, обучающие и игровые зоны.

Чтобы сделать событие еще ярче, организаторы объявили конкурс на лучший костюм. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия.