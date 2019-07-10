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Под покровом Петра и Февронии

11.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

История их романтичной любви и примерного жития дошла до нас в описаниях древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских», которая написана в XVI веке Ермолаем Эразмом. Она рассказывает о недуге князя, его встрече с Февронией, чудесном исцелении, испытаниях и их совместной жизни.Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака. Семья – самое главное в жизни для каждого человека. Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья.

Петр и Феврония стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни. По легенде, они умерли в один день – 25 июня (по новому стилю – 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом. Петр и Феврония были канонизированы на церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме Св. Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.

Как улучшить отношения с родителями, во что играют наши дети, в чем смысл брака, как избежать ошибок, которые мы совершаем в отношениях любви – на эти и многие другие вопросы вы найдете ответы, обратившись к литературе, представленной на нашей выставке в разделах: «Дети – дар Божий», «Любовь и верность – два крыла семьи», «Отцы и дети в современном мире».

Приглашаем познакомиться с книжной выставкой.

http://borisov.minsk-region.by/

 
Теги: знакомства
 
 
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