Основная задача налоговых органов — наполняемость бюджета

Источник материала: Кировец





Небольшому, но дружному коллективу управления по работе с плательщиками по Кировскому району ежедневно приходится решать ряд важных задач, от которых зависит наполняемость бюджета. В их числе — осуществление в пределах своей компетенции контроля за соблюдением налогового законодательства, включая контроль за правильностью исчисления, своевременностью и полнотой уплаты налогов, иных обязательных платежей в бюджет; осуществление контроля за соблюдением законодательства, регулирующего производство и оборот алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий; учет причитающихся к уплате и фактически уплаченных сумм налогов иных обязательных платежей в бюджет; предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства в пределах своей компетенции и другие.

В управлении работают опытные, грамотные сотрудники. Их профессионализм позволяет успешно выполнять все поставленные перед ними задачи. Более 20 лет трудится в налоговых органах заместитель начальника инспекции — начальник управления по работе с плательщиками по Кировскому району инспекции ИМНС по Бобруйскому району Сергей Русецкий. Компетентностью, отличным знанием дела отличается его заместитель Константин Новиков, который трудится в организации 10 лет. Хороших слов заслуживает отношение к работе ведущего референта управления Ольги Жуковской, в обязанности которой входит прием деклараций, корреспонденции, направление необходимой информации в органы принудительного взыскания на удержание госпошлин, контроль за их уплатой. Она — также опытный специалист: в системе налогообложения работает 11 лет.