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В Кировском районе 13 июля проводится единый день диспансеризации

11.07.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В Кировском районе 13 июля проводится единый день диспансеризации

В субботу, 13 июля 2019 г., в Кировском районе проводится единый день диспансеризации. Об этом сообщили в администрации Кировской центральной районной больницы.

Поликлиника работает с 9.00 до 14.00, будут работать все специалисты, проводиться профилактические осмотры, водительские комиссии. Приглашаются лица, не пршедшие диспансеризацию в 2017-2018 годах, лица, состоящие на диспансерном учете, мужчины в возрасте 50-65 лет для обследования уровня гормона предстательной железы (ПСА), при себе иметь паспорт.

Уделите время своему здоровью!

 
 
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В субботу, 13 июля 2019 г., в Кировском районе проводится единый день диспансеризации. Об этом сообщили в администрации Кировской центральной районной...
 
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