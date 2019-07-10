В Кировском районе 13 июля проводится единый день диспансеризации

Источник материала: Кировец





В субботу, 13 июля 2019 г., в Кировском районе проводится единый день диспансеризации. Об этом сообщили в администрации Кировской центральной районной больницы.

Поликлиника работает с 9.00 до 14.00, будут работать все специалисты, проводиться профилактические осмотры, водительские комиссии. Приглашаются лица, не пршедшие диспансеризацию в 2017-2018 годах, лица, состоящие на диспансерном учете, мужчины в возрасте 50-65 лет для обследования уровня гормона предстательной железы (ПСА), при себе иметь паспорт.

Уделите время своему здоровью!