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СМИ о деле о взрывах во время салютов: белорусы отказались от техобслуживания салютных установок
11.07.2019 21:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Министерстве обороны не будут комментировать сведения, который журналист Виктор Малишевсикй получил у российской компании «Пиро-росс». «Мы не являемся правообладателем информации, она — в Следственном комитете», — сказал TUT.BY официальный представитель ведомства Владимир Макаров.
11 июля в
«Возможно, Министерство обороны вашей страны самостоятельно осуществляет техобслуживание данных установок, но мы предлагали провести техобслуживание в заводских условиях, то есть на нашей базе в Сергиевом Посаде. Видимо, в бюджете МО нет на это средств. Хотя каждый год закупались зарядами на солидную сумму. Мы обращались вплоть до встречи министров обороны в прошлом году, мы неоднократно делали предложение провести техобслуживание пусковых установок», — сказал Инкин.
Инкин также заявил, что в задачи сотрудников компании, задержанных в Минске, входило устранение мелких неприятностей и при необходимости — сценарий салюта.
«Заряжают только ваши военные. В комендатуре есть штатный военнослужащий, ответственный за это. Мы — консультируем по сценарию и решаем мелкие проблемы, на которые обращают внимание ваши военные», — добавил он.
В компании «Пиро-Росс» TUT.BY сообщили, что никто из ее представителей не общался с журналистами в последнее время.
В Министерстве обороны не стали комментировать озвученную информацию.
«Мы не являемся правообладателем информации. Всей информацией владеет Следственный комитет, мы не вправе комментировать», — несколько раз повторил официальный представитель ведомства Владимир Макаров.
Напомним, 3 июля во время праздничного салюта
СК рассматривает четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.
Задержанные по делу о взрывах на салюте сотрудники компании по выпуску пиротехнической продукции «Пиро-Росс»
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