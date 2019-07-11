Пять идей, как украсить цветник с помощью декоративных бордюров

Источник материала: Полымя





Яркое многообразие цветов на клумбах радует глаз на протяжении многих месяцев.

Ароматные розы, бархатцы, астры и нежные пионы, тюльпаны – наслаждаться красотой можно с весны до осени. Но как лучше оформить свои клумбы, чтобы все цветы здесь правильно сочетались в зависимости от периода их цветения и других особенностей? Если ландыши, словно ковер устилают землю, то, например, пионы могут затмить своей величиной и красотой скромных соседей.





Акценты можно расставить с помощью оригинальных бордюров – плетеных, из камня или бетона, дерева, пластика. Они логически завершают композицию, отделяя друг от друга разные виды растений, участки земли, подчеркивают форму цветника, вносят контрасты в оформление приусадебного участка. Что не маловажно, бордюры защищают клумбы от проникновения сорняков. Подсказываем свежие и оригинальные решения для вашего цветника.

☘ 1. Бордюрная мозаика. Создать любой орнамент можно своими руками: для этого понадобятся осколки разных размеров от разноцветных бутылок, битой посуды, остатки от керамической плитки. Сгодятся и разноцветные камушки. Границы клумбы аккуратно обмазываем цементом и, не давая ему засохнуть, укладываем осколки в фантазийном порядке. Красиво? Бесспорно!







☘ 2. Бордюр из природного камня. Это превосходное колоритное обрамление для цветников, клумб и плодовых деревьев. При его создании пригодятся известняк, ракушечник, песчаник, мрамор, гранит. В работе с камнем можно использовать как метод «сухой кладки», так и цементный раствор. Второй подойдет лучше, если вы не желаете постоянно бороться с сорняками в зазорах между камнями и нацелены на долговечность. Прежде всего, важно задать форму будущему ограждению. Для этого снимаем дерн вокруг клумбы, чтобы получилась граница подходящей ширины. Затем заливаем раствор цемента и укладываем камни как можно плотнее друг к другу. Пустоты непременно заливаем раствором цемента или заполняем мелкими камушками. Работа кропотливая, но результат оправдает все ваши ожидания.





☘ 3. Плетеный бордюр из веток. От таких элементов декора всегда веет домашним уютом и теплом. Оформление с использованием плетенок присуще для кантри-стиля. Чтобы сделать такой бордюр, лучше запастись тонкими деревянными чурбачками, ровными палочками и большим количеством ивовых прутьев одинаковой длины. Вокруг клумбы вкапываем тонкие чурбачки на расстоянии, соответствующем длине прутьев. Между чурбачками дополнительно вкапываем еще несколько палочек на одинаковом друг от друга расстоянии. Поочередно пропускаем между палочками ивовые прутья то с одной, то с другой стороны так, чтобы плетение получилось как у корзины. Концы прутиков можно для прочности прихватить небольшими гвоздиками, прибитыми к чурбачкам. Одна секция плетения готова. Можно переходить к следующей. Количество секций определяется периметром клумбы. При желании с прутьев можно снять кору и для сохранения дерева покрыть специальным раствором.





☘ 4. Пластиковые бордюры. Чтобы создать пластиковый бордюр для клумбы, можно купить готовые изделия в магазине или создать оригинальное ограждение из пластиковых бутылок самостоятельно. Например, выложить оградку из пустых пластиковых бутылок, в которых обычно продаются лимонад, пиво или квас. Сделать это легко: по периметру клумбы вырывают траншею глубиной примерно ½ используемых емкостей. Бутылки помещают в подготовленную канавку донышками вверх и закапывают, утрамбовывая грунт по краям. Для разнообразия надземную часть оградки можно раскрасить в веселые оттенки, сочетающиеся с растущими на клумбе цветами.

☘ 5. Деревянные бордюры. Натуральное дерево – теплый, несущий уют, материал, который естественно вписывается в ландшафт участка. Такой заборчик не будет раскаляться под солнечными лучами, и отражать их блики, а значит, не принесет вреда нежным цветам. Работать с деревом несложно. Установка ограждения из маленьких деревянных кругляшей не потребует специфических навыков. Однако стоит помнить, что дерево – вещь недолговечная и без обработки специфическими составами прослужит недолго. В декоре сада, формируемого под старину, стоит использовать некрашеный забор небольшой высоты. Им можно обносить клумбы или делить газоны. На такое ограждение часто используют частокол, чурбачки, штакетник, мозаику из поперечного спила.





Однозначного ответа на вопрос, какой материал лучше выбрать, нет: все зависит от ваших возможностей и целей. Если бордюр должен прослужить долго, то пластик для таких целей не подойдет, как и необработанное дерево.

Источник: grodnonews.by