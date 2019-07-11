Вузы Беларуси начинают прием документов от абитуриентов

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12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские вузы 12 июля начинают принимать документы от абитуриентов. Продлится этот этап вступительной кампании по 17 июля, сообщает БЕЛТА.

Прием документов от абитуриентов, которые решили поступать на платное и не будут сдавать вступительные испытания непосредственно в самих вузах, будет вестись с 12 июля по 4 августа. Несколько иные сроки в этом случае установлены для силовых и творческих вузов - 12-31 июля и 12 июля - 2 августа соответственно.

Выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности, могут подавать документы с 12 по 14 июля. Позже всех ждут абитуриентов, претендующих на заочные места в вузах сельскохозяйственного профиля - с 15 ноября по 5 декабря.

Всего в 2019 году в вузы Беларуси планируется принять 54,7 тыс. человек, что на 1% больше плана приема прошлого года. Ожидается, что студентами бюджетной формы обучения станут 26,6 тыс. человек, это на 0,7% превышает план приема 2018 года. Увеличен набор на медицинские, IT-специальности, а также специальности физкультуры и спорта.

На платное вузы намерены принять 28,2 тыс. человек, что на 1,5% превышает прошлогодний план приема за счет IT-специальностей и специальностей физкультуры и спорта.

Прием документов будут вести 49 вузов, из них 42 - государственной формы собственности и 7 - частной.

Внутренние вступительные испытания пройдут с 18 по 26 июля, с 6 по 15 декабря - в сельскохозяйственных вузах. Сроки зачисления за счет средств бюджета - по 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платной основе - по 6 августа (за исключением некоторых военных вузов и культуры).-0-