«Черный квадрат» президента, люстрация в Украине, «неправедное судилище» и сом Семен - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро.

Белорусы, ну давайте же жить здорóво! Мы с ужасом узнали, что в стране каждый день около 50 человек умирает от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, — и это просто дикость какая-то! Вся печальная статистика по пьющей стране — здесь , а мы давайте вспомним, что еще страна и мир обсуждали вчера, и запланируем безалкогольные выходные (и жизнь), хоть на Зыбицкой и открылся еще один бар (а скандальная бургерная — закрылась ).

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Пока вы спали, в Витебске открыли очередной «Славянский базар». Традиционно на сцену первым вышел Александр Лукашенко (рассказывал, понимает ли он «Черный квадрат» Малевича), потом уже пели Стас Михайлов, Денис Майданов, Валерий Леонтьев, Таисия Повалий, Ядвига Поплавская и другие. Если хотите знать, с кем из VIP-ложи за всем этим наблюдал президент, — читайте наш репортаж .





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Кстати, о высшем образовании . Вот здесь у нас истории людей без «вышки» — но с высокой зарплатой. Это мы к чему? Не призываем не учиться и не поступать, но и знать, что можно — и неплохо! — жить без вуза, вы тоже должны. А еще мы познакомились с девушкой, у которой в 21 свой бизнес (именно свой, не папин!) — и она может себе позволить немалые траты. Но она как раз еще параллельно учится: «…на «заочке», и меня это никак не напрягает: три недели за полгода я могу посвятить университету. Я особо ничего не готовлю, прихожу и сдаю зачеты, многие преподы меня знают — нам просто интересно поговорить». Кстати, и на YouTube можно нормально зарабатывать !..

. без «вышки» — но с высокой зарплатой. Это мы к чему? Не призываем не учиться и не поступать, но и знать, что можно — и неплохо! — жить без вуза, вы тоже должны. А еще мы познакомились с (именно свой, не папин!) — и она может себе позволить немалые траты. Но она как раз еще параллельно учится: «…на «заочке», и меня это никак не напрягает: три недели за полгода я могу посвятить университету. Я особо ничего не готовлю, прихожу и сдаю зачеты, многие преподы меня знают — нам просто интересно поговорить». Кстати, и на YouTube можно !.. Смотрите, какая трогательная история ! Этой весной про женщину с глухого белорусского хутора Коди писали французские СМИ. Янина-Жанин Сташко в свои 88 проехала около 1700 километров, чтобы оказаться в городе, где родилась и жила 16 лет. Мы узнали, как изменилась жизнь героини нашего репортажа с белорусского хутора на границе с Литвой — и вы обязательно должны это прочесть .

! Этой весной про женщину с глухого белорусского хутора Коди писали французские СМИ. Янина-Жанин Сташко в свои 88 проехала около 1700 километров, чтобы оказаться в городе, где родилась и жила 16 лет. Мы узнали, как изменилась жизнь героини нашего репортажа с белорусского хутора — и вы обязательно . Знакомьтесь, сом Семен. Рыбак из Гомеля несколько лет растил его в квартире, рыба вымахала в длину больше метра и уже не помещалась в аквариуме — и его пришлось выпустить. Как страдал рыбак ! Привык, конечно, Семен стал практически членом семьи — у него даже был аккаунт в соцсетях.



