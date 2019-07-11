ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Черный квадрат» президента, люстрация в Украине, «неправедное судилище» и сом Семен - все за вчера

12.07.2019 08:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро.

Белорусы, ну давайте же жить здорóво! Мы с ужасом узнали, что в стране каждый день около 50 человек умирает от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, — и это просто дикость какая-то! Вся печальная статистика по пьющей стране — здесь, а мы давайте вспомним, что еще страна и мир обсуждали вчера, и запланируем безалкогольные выходные (и жизнь), хоть на Зыбицкой и открылся еще один бар (а скандальная бургерная — закрылась).

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Пока вы спали, в Витебске открыли очередной «Славянский базар». Традиционно на сцену первым вышел Александр Лукашенко (рассказывал, понимает ли он «Черный квадрат» Малевича), потом уже пели Стас Михайлов, Денис Майданов, Валерий Леонтьев, Таисия Повалий, Ядвига Поплавская и другие. Если хотите знать, с кем из VIP-ложи за всем этим наблюдал президент, — читайте наш репортаж.


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Кстати, о высшем образовании. Вот здесь у нас истории людей без «вышки» — но с высокой зарплатой. Это мы к чему? Не призываем не учиться и не поступать, но и знать, что можно — и неплохо! — жить без вуза, вы тоже должны. А еще мы познакомились с девушкой, у которой в 21 свой бизнес (именно свой, не папин!) — и она может себе позволить немалые траты. Но она как раз еще параллельно учится: «…на «заочке», и меня это никак не напрягает: три недели за полгода я могу посвятить университету. Я особо ничего не готовлю, прихожу и сдаю зачеты, многие преподы меня знают — нам просто интересно поговорить». Кстати, и на YouTube можно нормально зарабатывать!..
  • Смотрите, какая трогательная история! Этой весной про женщину с глухого белорусского хутора Коди писали французские СМИ. Янина-Жанин Сташко в свои 88 проехала около 1700 километров, чтобы оказаться в городе, где родилась и жила 16 лет. Мы узнали, как изменилась жизнь героини нашего репортажа с белорусского хутора на границе с Литвой — и вы обязательно должны это прочесть.
  • Знакомьтесь, сом Семен. Рыбак из Гомеля несколько лет растил его в квартире, рыба вымахала в длину больше метра и уже не помещалась в аквариуме — и его пришлось выпустить. Как страдал рыбак! Привык, конечно, Семен стал практически членом семьи — у него даже был аккаунт в соцсетях.


  • Помните священника из Бегомля, которого лишили духовного сана из-за подозрения в «блудных отношениях» с прихожанкой? Очередной церковный суд с него эти подозрения наконец снял — но нашел другие, и в сан его все равно не вернули. Как так вышло — расскажем здесь.
  • В Могилеве сейчас суд разбирает дело по обвинению газеты «Вечерний Могилев» в экстремизме. И там такое творится! Сторонники газеты пишут письма Лукашенко: «Высокопоставленные гомосексуалисты, оказывающие давление на сотрудников милиции и судей посредством этого публичного процесса, хотят запугать СМИ, чтобы никто больше не осмелился критиковать извращенцев. Мы говорим свое решительное НЕТ ЛГБТ-идеологии, нагло навязываемой гей-активистами и их покровителями всему православному народу страны…» Ну и все в таком духе (а еще иконы к суду принесли). Будем и дальше следить за процессом, конечно.
  • Вы знаете, что такое плоггинг? Это когда бег трусцой сочетают со сбором мусора. Да-да, у нас такое тоже есть. Давайте расскажем, кто и как развивает движение в Беларуси.
  • И снова об «Американском пироге»: вы же помните, что вчера фильму исполнилось 20 лет? Это классика кино про колледж и секс, культовая вещь 1990-х, и мы уверены: хоть раз вы точно видели это кино. Вот вам жесткий тест по сюжету —  
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро. Белорусы, ну давайте же жить здорóво! Мы с ужасом узнали, что в стране каждый день около 50 человек умирает от заболеваний, связанных с употреблением...
 
Новости дня
Новости общества
 
Вузы Беларуси начинают прием документов от абитуриентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика