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Туман, гроза, дождь. (Не)летняя погода в выходные в Гродно
12.07.2019 08:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Гродно будут прохладными и ненастными,
В субботу ночью на город опустится туман. Видимость составит 500−800 метров. Днем ожидается переменная облачность, к вечеру — гроза и дождь. Воздух прогреется до +20°С.
В воскресенье будет облачно, до +21°С — но уже, к счастью, без дождей.
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Предстоящие выходные в Гродно будут прохладными и ненастными.
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