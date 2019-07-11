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Туман, гроза, дождь. (Не)летняя погода в выходные в Гродно

12.07.2019 08:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Гродно будут прохладными и ненастными, сообщает pogoda.by.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу ночью на город опустится туман. Видимость составит 500−800 метров. Днем ожидается переменная облачность, к вечеру — гроза и дождь. Воздух прогреется до +20°С.

В воскресенье будет облачно, до +21°С — но уже, к счастью, без дождей.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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Предстоящие выходные в Гродно будут прохладными и ненастными.
 
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