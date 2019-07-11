Без пляжей. В выходные в Бресте - дожди и грозы

Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте будут прохладными и ненастными, сообщает pogoda.by.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу ночью на город опустится туман. Видимость составит 500−800 метров. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до +23°С.

В воскресенье будет облачно и дождливо. Утром возможна гроза. Днем воздух прогреется до +20°С.

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