Лето пока не вернется, но… Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

В конце недели прохладная погода сохранится, но дождей станет меньше, сообщает pogoda.by.

В субботу, 13 июля, днем в Витебске +16…18 °С. Облачно, без осадков.

В воскресенье, 14 июля, столбик термометра поднимется до 19 градусов со знаком плюс. Возможен дождь.

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