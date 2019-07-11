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Лето пока не вернется, но… Погода в Витебске в выходные
12.07.2019 08:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В конце недели прохладная погода сохранится, но дождей станет меньше,
В субботу, 13 июля, днем в Витебске +16…18 °С. Облачно, без осадков.
В воскресенье, 14 июля, столбик термометра поднимется до 19 градусов со знаком плюс. Возможен дождь.
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В конце недели прохладная погода сохранится, но дождей станет меньше.
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