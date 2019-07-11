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В Бресте горисполком закупает плавающий фонтан для Мухавца

12.07.2019 08:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте закупают плавающий фонтан, который будет на Мухавце, сообщает «Брестская газета».

Установка плавучего фонтана будет проводиться во время третьей очереди строительства и реконструкции городской набережной. Местом обитания нового объекта станет водная гладь Мухавца в створе улицы Ленина — фонтан расположится не меньше, чем в 50 метрах от берега.

Центральная струя фонтана должна быть высотой 19 метров. Вокруг нее будут четыре уровня потоков по 6 струй. В темное время суток он будет светиться.

За сам фонтан, его доставку, монтаж, пусконаладку и необходимые документы город готов заплатить до 75 тысяч рублей. Правда, пока закупка не состоялась — поступило только одно предложение.

Срок поставки — с 31 июля по 30 августа этого года.

Реконструкция городской набережной ведется в рамках подготовки Бреста к празднованию тысячелетия. К осени планируется привести в порядок участок от улицы 17-го сентября до улицы Ленина. В 2017—2019 годах на благоустройство участка набережной от бульвара Шевченко до улицы Ленина направлено 6 миллионов рублей. Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук обещал горожанам, что с каждым годом здесь будут появляться объекты общепита и хорошего, гармоничного времяпровождения: «Я уверен, что уже к концу этого года вы набережную не узнаете».

 
Теги: Брест
 
 
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За сам фонтан, его доставку, монтаж, пусконаладку и необходимые документы город готов заплатить до 75 тысяч рублей.
 
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