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Все еще прохладно и немного дождя. Погода в Могилеве в выходные

12.07.2019 08:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы тоже уже с легкой ностальгией вспоминаете июньские +30°С? Продолжаем ностальгировать, друзья, потому что вот уже середина лета — а на термометре максимум +17°С. По крайней мере, так будет в Могилеве в ближайшие выходные. А еще ждем пасмурное воскресенье и небольшой дождь. Зато предварительный прогноз на следующую неделю внушает оптимизм: обещают до +22°С!


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 12 июля, прогнозируют кратковременные дожди, немного солнца и максимум около +17°С.

В субботу также будет до +17°С, переменная облачность. Ночью — пасмурно и дождь.

Дождливым и пасмурным обещает быть и воскресенье 14 июля. Температура воздуха сохранится на уровне +12…+17°С.

В понедельник вернется солнце, но и кратковременные дожди останутся. Немного потеплеет: +12…+18°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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На следующей неделе столбик термометра обещает перевалить, наконец за +20 градусов.
 
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