После реконструкции археологического музея брестчане пройдут вдоль «стены» Берестейского замка

Источник материала: Tut.by

Завершилась реконструкция территории, прилегающей к археологическому музею «Берестье», пишет «Вечерний Брест».





Деревянные дороги раскопа древнего Берестья после реконструкции «вышли» наружу музейной экспозиции и продолжаются по обе стороны здания. Возле террас установлена табличка «На этом месте в XIII веке находилась уличная деревянная мостовая в центральной части городища древнего Берестья». Обычные дождевые лотки для отвода воды связаны узкими каналами.





Впервые у музея появилось обозначение древней замковой стены. По указанию историков, на месте, где предположительно возвышался Берестейский замок, проложена «дорожка» из старого кирпича. Своеобразным экскурсом в древность стала организация пространства перед фасадом «Берестья». При укладке плитки — в сером и красном цветах — использовалась древняя единица измерения прут, которая применялась на наших землях с XVI века. В границах ВКЛ коронный прут получил распространение во время проведения Валочной померы как единица, равная 4,87 метра.

Интересно выполнены деревянные конструкции. Лавки, велопарковки и мусорные баки сделаны из цельного дуба. На дубовых бревнах, установленных на опорах из сибирской лиственницы, вырезаны названия города, которые он получал за минувшие 1000 лет. Последнее бревно с современным названием «Брест» написано на четырех языках — русском, белорусском, английском и китайском.





Завершающей точкой экскурсии по музею и прилегающей территории предполагается сделать выход на смотровую площадку. Это небольшая терраса на невысоком насыпном холме, с которого открывается панорамный вид на Центральный остров, где располагалась Цитадель. Панорама фокусирует взгляд на исторических зданиях мемориала «Брестская крепость-герой» и старых деревьях, наклонившихся над быстрыми водами Буга.