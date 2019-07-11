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Отчётный урок в балетном классе

12.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Отчётный урок в балетном классе
В октябре прошлого года начался набор в балетный класс, который открыл в Давид-Городке известный балетмейстер Гедиминас Таранда, и вот уже наступило время отчётного выступления.
В средней школе № 2 собрались родители маленьких артистов. Волнуются они, волнуются и сами юные балерины.
Анна Чмуневич – руководитель балетного класса – также переживает за своих подопечных. Столько труда позади, часы тренировок и репетиций. Особо хочу отметить, что выглядело представление очень красиво. Балетные костюмы одинаковые для каждой возрастной группы, сшитые на заказ. Ходят в балетный класс и мальчики.
Родители поздравляют с окончанием этого учебного года своих детей и благодарят преподавателя.
Как рассказала Анна Чмуневич, с того времени, как открылся балетный класс, многое поменялось. Сначала они занимались в Доме культуры, зимой перешли в школу, где появился оборудованный для занятий класс. Но самое главное – дети хотели и хотят заниматься. Кстати, сейчас открыт новый набор. Кто желает познакомиться с таким видом искусства – приходите!
Анна МЕЛЬНИК
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Теги: знакомства
 
 
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В октябре прошлого года начался набор в балетный класс, который открыл в Давид-Городке известный балетмейстер Гедиминас Таранда, и вот уже
 
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