Твои люди, Столинщина. Молодые и перспективные

Источник материала: Навiны Палесся





Отделение патрульно-постовой службы Столинского РОВД – отделение молодое. Первые полгода работы показали: молодое, но очень перспективное – лучшее в Брестской области.

Отделением руководит Николай Добриянец, который мечтал о профессии милиционера с детства и шаг за шагом шёл к своей мечте. Начинал в 2009 году с должности младшего участкового инспектора. Затем работал помощником оперативного дежурного (сначала в Давид-Городке, потом в Столине).

Обе эти должности – пульс РОВД. Без них нельзя представить ни один рабочий день. Они научили Николая целеустремлённости, ответственности, оперативности – тем профессиональным качествам, которые он с успехом применяет на практике в руководстве ППС. Николай Николаевич постоянно повышает образовательный уровень подчинённых, изучая нормативно-правовые базы. Большое внимание уделяет физической подготовке сотрудников отделения.

Главная задача десяти патрульных – охрана общественного порядка посредством пеших и автопатрулей по Столину, Речице, Давид-Городку и Ольшанам. Работу лёгкой не назовёшь. Милиционерам приходится патрулировать улицы и в жару, и в мороз, и днём, и ночью, и в праздники, и в выходные. Но работу Николай Добриянец считает сложной не столько физически, сколько морально. Не все рады милиции, не все готовы соблюдать закон и порядок, нужно быть готовым ко всему. Поэтому в арсенале патрульных – оружие и спецсредства (резиновые палки, наручники, газовые баллончики). Так что присутствие доблестных сотрудников милиции в таком обмундировании на улицах города уже дисциплинирует некоторых «личностей».

Работа отнимает много времени, поэтому свободное время Николай Добриянец любит проводить с семьёй – женой и двумя детьми.

Административная практика, снижение уровня преступности, недопущение преступлений на маршрутах патрулирования, отсутствие нераскрытых преступлений на маршрутах – по этим главным критериям оценивалась работа отделений ППС в области. Наши ребята – лучшие. Приятно и почётно. Хочется пожелать, чтобы это стало доброй традицией.

Лилия ГУЩА

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