На Давид-Городокском электро-механическом заводе открыли музей

Источник материала: Навiны Палесся



Давид-Городокский электро-механический завод функционирует уже почти 43 года.

За это время были головокружительные взлёты, когда он являлся градообразующим объектом. Но после распада Советского Союза дела пошли на спад. Приходилось искать новые решения, чтобы выйти из кризиса и выстоять. И ДГЭМЗ выстоял и продолжает работать.

А не так давно в стенах завода открылся музей, в котором можно увидеть, с чего всё начиналось. Перерезать красную ленточку было доверено нынешнему директору Эдуарду Степуре и бывшему руководителю Николаю Брезовскому, которому, к слову, и принадлежит идея создания музея. Николай Павлович пришёл на должность начальника цеха

№ 11 в 1979 году и именно при нём Министерством радиопромышленности СССР было принято решение о строительстве нового завода, которое началось в 1984 году. В Давид-Городке вскоре появился целый жилой микрорайон, в который заселялись работники завода. В 1989 году коллектив завода состоял из 1394 человек, причем как из жителей самого города, так и соседних деревень. Завод не один раз побеждал в производственных соревнованиях, о чём говорят вымпелы, занявшие место среди экспонатов.





– Когда было принято решение о строительстве завода, работники с энтузиазмом приступили к этому делу. Трудились все с улыбкой на лице, никто никого не заставлял. Люди были сплочены общей идей, ведь они знали, что этот завод поможет городу стать краше. Это было удивительное время, хоть многому пришлось учиться на ходу. Сначала нужно было обеспечить завод профессиональными кадрами, а потом наладить производство. Но мы смогли это сделать, за что сейчас хочется сказать всем этим людям огромное спасибо, – говорит Николай Брезовский.



Фотографии, рассказывающие об истории завода, сейчас расположены на стендах. Все, кто пришёл на открытие музея, в том числе и бывшие работники, с удовольствием рассматривают их. Улыбаются, вспоминают прошлое время. Коллектив был и остаётся одной семьёй. Даже когда для завода наступили тяжёлые времена, зарплаты не выдавались по несколько месяцев, люди не уходили. Они верили, что всё наладится. Среди таких людей художник-оформитель Роман Пышняк и инженер по подготовке производства Евгений Матусевич, которые как раз и занимались поисками экспонатов для музея. Они продумывали, что же в первую очередь показать посетителям музея, ведь больше чем за 40 лет экспонатов накопилось очень много.

Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Музей открыт и ждёт всех желающих.

Анна МЕЛЬНИК

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