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В Минске спасатели достали утят из ливневой канализации

12.07.2019 09:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице спасли утят из ливневой канализации. Об этом сообщает сайт МЧС Минска.


Фото: МЧС Минска

Утром 12 июля прохожие сообщили в МЧС о том, что помощь нужна утятам.

Когда работники МЧС приехали на вызов, выяснилось, что несколько утят провалились в люк дождевой канализации и сами выбраться не могут. Спасатели достали малышей из ливневки и собрали в оградительные конусы. Потом их выпустили к матери, которая все это время терпеливо ждала своих птенцов. Никто не пострадал.


Фото: МЧС Минска
 
Теги: Минск
 
 
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Утром 12 июля прохожие сообщили в МЧС о том, что помощь нужна утятам
 
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