В Минске спасатели достали утят из ливневой канализации

Источник материала: Tut.by

В столице спасли утят из ливневой канализации. Об этом сообщает сайт МЧС Минска.



Фото: МЧС Минска

Утром 12 июля прохожие сообщили в МЧС о том, что помощь нужна утятам.

Когда работники МЧС приехали на вызов, выяснилось, что несколько утят провалились в люк дождевой канализации и сами выбраться не могут. Спасатели достали малышей из ливневки и собрали в оградительные конусы. Потом их выпустили к матери, которая все это время терпеливо ждала своих птенцов. Никто не пострадал.



Фото: МЧС Минска