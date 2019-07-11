|
В Минске спасатели достали утят из ливневой канализации
12.07.2019 09:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столице спасли утят из ливневой канализации. Об этом
Утром 12 июля прохожие сообщили в МЧС о том, что помощь нужна утятам.
Когда работники МЧС приехали на вызов, выяснилось, что несколько утят провалились в люк дождевой канализации и сами выбраться не могут. Спасатели достали малышей из ливневки и собрали в оградительные конусы. Потом их выпустили к матери, которая все это время терпеливо ждала своих птенцов. Никто не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 12 июля прохожие сообщили в МЧС о том, что помощь нужна утятам
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)