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Коммунальники Могилева будут ловить тех, кто неправильно выбрасывает мусор, с помощью фото

12.07.2019 10:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мобильные фотоловушки появятся у каждого ЖЭУ Могилева, рассказал руководитель управления ЖКХ Могоблисполкома Сергей Папков. С их помощью будут ловить тех, кто неправильно выбрасывает мусор, сообщает Mogilevnews.by.

 — Для начала фотоловушки будут устанавливаться около современных углубленных мусорных контейнеров. Будем привлекать к ответственности тех, кто сгружает крупногабаритный мусор в неположенном месте. Отработав один участок, фотоловушка будет перемещаться на другую территорию. Например, в ЖЭУ-17 устройство появится в течении месяца, — сказал Сергей Папков.

Напомним, жильцы оплачивают только вывоз мусора, который попадает в контейнеры. За оставленные возле подъезда диваны и шкафы — штраф. С 1 января 2019 года выбрасывание мусора вне контейнера наказывается штрафом в размере от 5 до 50 базовых величин (127,5 — 1275 рублей) или предупреждением.

 
Теги: Могилев
 
 
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Фотоловушки собираются устанавливать для начала около углубленных мусорных контейнеров.
 
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