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Коммунальники Могилева будут ловить тех, кто неправильно выбрасывает мусор, с помощью фото
12.07.2019 10:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мобильные фотоловушки появятся у каждого ЖЭУ Могилева, рассказал руководитель управления ЖКХ Могоблисполкома Сергей Папков. С их помощью будут ловить тех, кто неправильно выбрасывает мусор,
— Для начала фотоловушки будут устанавливаться около современных углубленных мусорных контейнеров. Будем привлекать к ответственности тех, кто сгружает крупногабаритный мусор в неположенном месте. Отработав один участок, фотоловушка будет перемещаться на другую территорию. Например, в ЖЭУ-17 устройство появится в течении месяца, — сказал Сергей Папков.
Напомним, жильцы оплачивают только вывоз мусора, который попадает в контейнеры. За оставленные возле подъезда диваны и шкафы — штраф. С 1 января 2019 года выбрасывание мусора вне контейнера наказывается штрафом в размере от 5 до 50 базовых величин (127,5 — 1275 рублей) или предупреждением.
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Фотоловушки собираются устанавливать для начала около углубленных мусорных контейнеров.
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