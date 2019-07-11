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Июль забыл, что он лето. Погода в Гомеле в выходные
12.07.2019 10:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящий уикенд июль продолжит вести себя не по летнему протоколу, а значит — никаких пляжей и голубого неба,
В субботу утром солнечно, но к обеду нагонит туч и, вероятнее всего, город снова подмочит.
В воскресенье все повторится.
Столбик термометра в выходные в Гомеле не поднимется выше 22 ºC.
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В предстоящий уикенд июль продолжит вести себя не по протоколу, а значит - никаких пляжей и голубого неба, предупреждает pogoda.by.
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