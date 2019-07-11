Июль забыл, что он лето. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

В предстоящий уикенд июль продолжит вести себя не по летнему протоколу, а значит — никаких пляжей и голубого неба, предупреждает pogoda.by.





В субботу утром солнечно, но к обеду нагонит туч и, вероятнее всего, город снова подмочит.

В воскресенье все повторится.

Столбик термометра в выходные в Гомеле не поднимется выше 22 ºC.

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