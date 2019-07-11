В городском парке в Калинковичах установили гимнастическую площадку и силовые тренажеры

Источник материала: Tut.by

В городском парке Калинковичей недавно появились сразу два спортивных комплекса для детей и взрослых. Новые гимнастическую площадку и силовые тренажеры закупил и установило предприятие «Коммунальник Калинковичский», пишет издание «Калінкавіцкія навіны».





Установка спортплощадок завершилась в конце прошлого месяца и была приурочена к Дню Независимости и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Шведские стенки, брусья, рукоходы, лавки для пресса — теперь в парке имеется все необходимые приспособления для выполнения элементов силовой гимнастики. Несмотря на то, что разместили их совсем недавно, они уже успели обрести популярность у многих жителей города.





Как уточнили в «Коммунальнике», на покупку тренажеров было потрачено около 15,5 тысячи рублей.