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В городском парке в Калинковичах установили гимнастическую площадку и силовые тренажеры
12.07.2019 11:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В городском парке Калинковичей недавно появились сразу два спортивных комплекса для детей и взрослых. Новые гимнастическую площадку и силовые тренажеры закупил и установило предприятие «Коммунальник Калинковичский»,
Установка спортплощадок завершилась в конце прошлого месяца и была приурочена к Дню Независимости и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Шведские стенки, брусья, рукоходы, лавки для пресса — теперь в парке имеется все необходимые приспособления для выполнения элементов силовой гимнастики. Несмотря на то, что разместили их совсем недавно, они уже успели обрести популярность у многих жителей города.
Как уточнили в «Коммунальнике», на покупку тренажеров было потрачено около 15,5 тысячи рублей.
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На покупку тренажеров было потрачено около 15,5 тысячи рублей.
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