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В Минске ищут мужчину, который 6 дней назад ушел из больницы и пропал
12.07.2019 11:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники столичной милиции ищут минчанина Петра Дубовика, который в минувшее воскресенье ушел из больницы и не вернулся. О розыске
7 июля мужчина самовольно покинул больницу и пропал. Его розыском занимаются сотрудники Центрального РУВД.
Приметы: на вид 30−35 лет, худощавого телосложения, рост 175−180 см, волосы черные прямые, стрижка короткая.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить в Центральное РУВД Минска лично или по телефонам: 8 (017) 288−02−02, 8 (029) 575−54−98 или 102.
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Его ищут уже шесть дней.
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