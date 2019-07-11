В Минске ищут мужчину, который 6 дней назад ушел из больницы и пропал

Источник материала: Tut.by

Сотрудники столичной милиции ищут минчанина Петра Дубовика, который в минувшее воскресенье ушел из больницы и не вернулся. О розыске сообщается на сайте ГУВД.





7 июля мужчина самовольно покинул больницу и пропал. Его розыском занимаются сотрудники Центрального РУВД.

Приметы: на вид 30−35 лет, худощавого телосложения, рост 175−180 см, волосы черные прямые, стрижка короткая.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить в Центральное РУВД Минска лично или по телефонам: 8 (017) 288−02−02, 8 (029) 575−54−98 или 102.