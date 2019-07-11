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На стройке Полоцкого моста в Витебске прорвало трубу - из нее хлестал огромный «фонтан»
12.07.2019 11:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На стройплощадке Полоцкого путепровода в Витебске прорвало трубу — из нее вверх бил огромный «фонтан» воды. Инцидент произошел вечером 11 июля. Фото и видео происшествия опубликовал телеграм-канал
— Ситуацию даже нельзя назвать аварией. Обычный рабочий процесс. Строители копали, а сети старые, не выдержала труба — лопнула. Но проблему оперативно — в течение часа — устранили. На месте находились специалисты «Водоканала», УКСа и других организаций. Это никак не отразилось ни на подаче питьевого водоснабжения, ни на потребителях, — сообщили TUT.BY в управлении капитального строительства облисполкома.
Видео: телеграм-канал NEXTA
Напомним, в середине ноября 2018 года Полоцкий путепровод
Вначале реконструкцию моста думали растянуть на 4 года. Но, по последней информации, строители хотят уложиться в более короткий срок —
На объекте переустраивают коммуникации: газопровод, ливневую канализацию, электро-, водопроводные и тепловые сети, линии связи.
Длина старого путепровода — 85 метров, ширина — 16 метров. Ожидается, что новый мост будет в длину 144 метра, а в ширину — 45 метров.
Сметная стоимость объекта — около 115 млн рублей.
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Инцидент произошел вечером 11 июля.
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