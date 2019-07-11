ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На стройке Полоцкого моста в Витебске прорвало трубу - из нее хлестал огромный «фонтан»

12.07.2019 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На стройплощадке Полоцкого путепровода в Витебске прорвало трубу — из нее вверх бил огромный «фонтан» воды. Инцидент произошел вечером 11 июля. Фото и видео происшествия опубликовал телеграм-канал NEXTA. В УКС Витебского облисполкома, который выступает заказчиком строительства путепровода, уверяют, что ситуацию «даже нельзя назвать аварией».


— Ситуацию даже нельзя назвать аварией. Обычный рабочий процесс. Строители копали, а сети старые, не выдержала труба — лопнула. Но проблему оперативно — в течение часа — устранили. На месте находились специалисты «Водоканала», УКСа и других организаций. Это никак не отразилось ни на подаче питьевого водоснабжения, ни на потребителях, — сообщили TUT.BY в управлении капитального строительства облисполкома.

Видео: телеграм-канал NEXTA


Открыть/скачать видео (4.07 МБ)

Напомним, в середине ноября 2018 года Полоцкий путепровод закрыли для транспорта и пешеходов — прокуратура признала его аварийным. В таком состоянии мост находился более 10 лет. Путепровод был построен в конце XIX века, реконструирован в 1953 году.

Вначале реконструкцию моста думали растянуть на 4 года. Но, по последней информации, строители хотят уложиться в более короткий срок — до 2021 года.

На объекте переустраивают коммуникации: газопровод, ливневую канализацию, электро-, водопроводные и тепловые сети, линии связи.

Длина старого путепровода — 85 метров, ширина — 16 метров. Ожидается, что новый мост будет в длину 144 метра, а в ширину — 45 метров.

Сметная стоимость объекта — около 115 млн рублей.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Июль забыл, что он лето. Погода в Гомеле в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика