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Москвичка устроила дебош в витебской церкви, а затем совершила масштабную автоаварию

12.07.2019 11:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

35-летняя жительница Москвы устроила дебош в одной из витебских церквей и избила там женщину. Затем села в свою иномарку и совершила аварию с участием 4 автомобилей. Инцидент произошел 11 июля, сообщает милиция региона.


В аварии никто из людей не пострадал, но автомобили повреждены.

Когда женщину задерживали сотрудники ГАИ, она вела себя неадекватно. Россиянку передали медикам — для оказания ей помощи и оценки ее психического состояния.

Проводится проверка.

 
 
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35-летняя жительница Москвы устроила дебош в одной из витебских церквей и избила там женщину. Затем села в свою иномарку и совершила ДТП с участием 4 автомобилей.
 
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