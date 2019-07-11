Москвичка устроила дебош в витебской церкви, а затем совершила масштабную автоаварию

Источник материала: Tut.by

35-летняя жительница Москвы устроила дебош в одной из витебских церквей и избила там женщину. Затем села в свою иномарку и совершила аварию с участием 4 автомобилей. Инцидент произошел 11 июля, сообщает милиция региона.





В аварии никто из людей не пострадал, но автомобили повреждены.

Когда женщину задерживали сотрудники ГАИ, она вела себя неадекватно. Россиянку передали медикам — для оказания ей помощи и оценки ее психического состояния.

Проводится проверка.