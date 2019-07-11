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Москвичка устроила дебош в витебской церкви, а затем совершила масштабную автоаварию
12.07.2019 11:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
35-летняя жительница Москвы устроила дебош в одной из витебских церквей и избила там женщину. Затем села в свою иномарку и совершила аварию с участием 4 автомобилей. Инцидент произошел 11 июля,
В аварии никто из людей не пострадал, но автомобили повреждены.
Когда женщину задерживали сотрудники ГАИ, она вела себя неадекватно. Россиянку передали медикам — для оказания ей помощи и оценки ее психического состояния.
Проводится проверка.
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35-летняя жительница Москвы устроила дебош в одной из витебских церквей и избила там женщину. Затем села в свою иномарку и совершила ДТП с участием 4 автомобилей.
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