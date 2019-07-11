В Гомеле по записям с камер ищут мужчин за кражу инструмента

Источник материала: Tut.by

По факту кражи электроинструмента в Гомеле ищут мужчину. Инцидент произошел 1 июля, есть записи с камер наблюдения, сообщает милиция.



Фото: пресс-служба УВД Гомельского облисполкома

1 июля примерно в 20.00 из строящегося объекта на улице Баумана, 1 в Гомеле пропал инструмент — угловая шлифмашина Makita.

Милиция изъяла записи с камер наблюдения рядом и теперь ищет подозреваемого мужчину.

Всех, кто узнал гражданина или владеет иной информацией по данному факту, просят сообщить по телефонам: 8 (025) 601 6656, 8 (0232) 701 533 или 102 (общий).