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В Гомеле по записям с камер ищут мужчин за кражу инструмента
12.07.2019 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По факту кражи электроинструмента в Гомеле ищут мужчину. Инцидент произошел 1 июля, есть записи с камер наблюдения,
1 июля примерно в 20.00 из строящегося объекта на улице Баумана, 1 в Гомеле пропал инструмент — угловая шлифмашина Makita.
Милиция изъяла записи с камер наблюдения рядом и теперь ищет подозреваемого мужчину.
Всех, кто узнал гражданина или владеет иной информацией по данному факту, просят сообщить по телефонам: 8 (025) 601 6656, 8 (0232) 701 533 или 102 (общий).
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Кража произошла вечером 1 июля.
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