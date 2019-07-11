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В Бресте милиция нашла 15-летнюю школьницу, которая повисла на подоконнике шестого этажа ради селфи

12.07.2019 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестская милиция проводит проверку по факту опасного селфи на подоконнике шестого этажа, сообщает МВД.

11 июля компания подростков зашла в подъезд дома на бульваре Космонавтов. На лестничной площадке школьники стали фотографироваться. Затем 15-летняя девушка ради эффектного селфи повисла на подоконнике окна шестого этажа, а двое приятелей держали ее за руки.

К счастью, обошлось без происшествий. Жильцы дома напротив сняли инцидент на камеру мобильного и выложили в интернет. Сейчас по данному факту проводится проверка. Милиция установила личность подростков. Семья девушки, которая повисла на подоконнике, стоит на учете как находящаяся в социально-опасном положении.

 
 
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