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Стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси может вырасти с 60 до 80 евро с 2 февраля 2020 года

12.07.2019 11:50 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси может вырасти с 60 до 80 евро с 2 февраля 2020 года
Фото из архива

12 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси может вырасти с 60 до 80 евро с 2 февраля 2020 года. Соответствующая информация опубликована в официальном журнале ЕС. Ее также подтвердили БЕЛТА в представительстве ЕС в Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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12 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси может вырасти с 60 до 80 евро с 2 февраля 2020 года. Соответствующая информация...
 
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