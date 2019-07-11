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Стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси может вырасти с 60 до 80 евро с 2 февраля 2020 года
12.07.2019 11:50 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
12 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси может вырасти с 60 до 80 евро с 2 февраля 2020 года. Соответствующая информация опубликована в официальном журнале ЕС. Ее также подтвердили БЕЛТА в представительстве ЕС в Беларуси.
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12 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси может вырасти с 60 до 80 евро с 2 февраля 2020 года. Соответствующая информация...
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