Источник материала: БелТА

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12 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси может вырасти с 60 до 80 евро с 2 февраля 2020 года. Соответствующая информация опубликована в официальном журнале ЕС. Ее также подтвердили БЕЛТА в представительстве ЕС в Беларуси.

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