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Родные игры: Velcom - A1 VS Нарочанский хлеб. Выбирайте!
12.07.2019 12:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Родные игры
У каждого человека есть базовый набор вещей и символов, которые он считает родными. Для белорусов это традиционно — родители, родина, белорусский язык. Но кроме этих бесспорных символов, которые нас объединяют, есть еще множество образов, которые также стали родными каждому из нас. Мы предлагаем определить, что из этой пары символов для вас более родное. Всего пар — 15. Каждый день будет возможность выбирать новый символ. За одну пару можно голосовать в течение пяти дней.
Выберите, что для вас роднее: Velcom — A1 или Нарочанский хлеб? Если не можете выбрать, то голосуйте за оба варианта.
• Velcom был первым сотовым оператором стандарта GSM в Беларуси
• 20 лет в Беларуси и стал частью современной истории
• Активный участник белорусского культурного поля. Компания иностранная, а бренд — белорусский
• Velcom не молчит по-белорусски
• Это самый известный белорусский хлеб, вкус которого знает каждый
• Первый хлеб, который стал брендом
• Его рецепт опирается на старинные белорусские рецепты и содержит составляющие, которые долго сохраняют хлеб свежим
• Тоска по родине имеет вкус и аромат нарочанского хлеба
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У каждого человека есть базовый набор вещей и символов, которые он считает родными. Для белорусов это традиционно - родители, родина, белорусский язык. Но кроме этих...
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