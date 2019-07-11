В центре Минска неизвестный уносит придверные ковры

Источник материала: Tut.by

В центре Минска неизвестный человек уносит ковры, которые лежат у дверей стоматологии. Это было уже дважды, все зафиксировала камера видеонаблюдения.

Стоматология находится по адресу Якуба Коласа, 25. Первый ковер исчез 2 июля, второй — 7 июля.

В ГУВД Мингорисполкома TUT.BY подтвердили, что по этим фактам в милицию поступило заявление, идет проверка.