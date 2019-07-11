|
В центре Минска неизвестный уносит придверные ковры
12.07.2019 11:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В центре Минска неизвестный человек уносит ковры, которые лежат у дверей стоматологии. Это было уже дважды, все зафиксировала камера видеонаблюдения.
Стоматология находится по адресу Якуба Коласа, 25. Первый ковер исчез 2 июля, второй — 7 июля.
В ГУВД Мингорисполкома TUT.BY подтвердили, что по этим фактам в милицию поступило заявление, идет проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это было уже дважды, все зафиксировала камера видеонаблюдения стоматологии
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)