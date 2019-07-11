Поляки нашли в белорусском грузовике контрабандных сигарет на $ 40 тысяч. Водитель клянется, что не знал

Источник материала: Tut.by

6 июля в пункте пропуска Домачево-Славатыче польские таможенники нашли в белорусском грузовике-рефрижераторе 11 тысяч пачек сигарет, сообщается на сайте таможенной службы Люблинского воеводства.



Фото: lubelskie.kas.gov.pl

Контрабанду спрятали под обшивкой рефрижератора. Приблизительная стоимость изъятых сигарет — около 150 тысяч злотых (40 тысяч долларов). Это одна из крупнейших задержанных партий контрабанды на участке Люблинского воеводства в этом году.

Водитель-белорус себя виновным не признал. Он пояснил, что купил грузовик примерно месяц назад, и о том, что в нем спрятаны сигареты, не знал.