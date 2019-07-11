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Поляки нашли в белорусском грузовике контрабандных сигарет на $ 40 тысяч. Водитель клянется, что не знал
12.07.2019 12:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
6 июля в пункте пропуска Домачево-Славатыче польские таможенники нашли в белорусском грузовике-рефрижераторе 11 тысяч пачек сигарет,
Контрабанду спрятали под обшивкой рефрижератора. Приблизительная стоимость изъятых сигарет — около 150 тысяч злотых (40 тысяч долларов). Это одна из крупнейших задержанных партий контрабанды на участке Люблинского воеводства в этом году.
Водитель-белорус себя виновным не признал. Он пояснил, что купил грузовик примерно месяц назад, и о том, что в нем спрятаны сигареты, не знал.
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Поляки нашли в белорусском грузовике контрабандных сигарет на $ 40 тысяч. Водитель клянется, что не знал
Водитель сказал, что купил грузовик месяц назад, и не знал о том, что в кузове под обшивкой спрятаны 11 тысяч пачек сигарет.
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