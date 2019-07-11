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За взятку в 240 долларов милиция задержала антикризисного управляющего из Дятлово

12.07.2019 12:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Слонимская милиция задержала сотрудника «Дятловского центра по банкротству и антикризисному управлению». По версии следствия, он получил взятку в 15 тысяч российских рублей (примерно 240 долларов в пересчете). Об этом сообщает милиция региона.


Фото: пресс-служба УВД Гродненского облисполкома

Мужчину задержали с поличным, прямо в служебном авто, при получении 15 тысяч российских рублей от «заинтересованного лица».

По версии следствия, деньги предназначались за то, чтобы местное сельхозпредприятие (куда фигурант был назначен антикризисным управляющим) погасило задолженность перед другим ООО (чьи интересы представлял посредник) за уже поставленные семена.

Задолженность одного предприятия перед другим составляла более 11 тысяч белорусских рублей.

В отношении антикризисного управляющего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 430 Уголовного кодекса (Получение взятки). При обыске у него дома и в других местах нашли валюту в эквиваленте 17 тысяч долларов.

Действия человека, который передавал деньги, квалифицированы как посредничество во взяточничестве.

 
 
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По версии следствия, за эти деньги предприятие, которое он представлял, должно было рассчитаться по долгам.
 
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