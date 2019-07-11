«Запланированный только один ребенок - пятый». Многодетные семьи - о деньгах, жилье и реакции людей

Источник материала: Tut.by

Ребенок — это сложно. Нужно много времени, сил и, конечно, денег. Но что если детей даже не двое, а… семеро (и все они мальчики)? Мы пригласили в студию несколько многодетных семей и поговорили с ними о деньгах (дети — это очень дорого!), жилье и помощи государства.