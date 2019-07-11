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«Запланированный только один ребенок - пятый». Многодетные семьи - о деньгах, жилье и реакции людей

12.07.2019 13:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ребенок — это сложно. Нужно много времени, сил и, конечно, денег. Но что если детей даже не двое, а… семеро (и все они мальчики)? Мы пригласили в студию несколько многодетных семей и поговорили с ними о деньгах (дети — это очень дорого!), жилье и помощи государства.

 
 
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Поговорили с многодетными семьями о трудностях, расходах, помощи государства и стереотипах, с которыми они сталкиваются.
 
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